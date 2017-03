El grupo IQ Finanzas negociará hoy las condiciones de su salida del Real Avilés

El culebrón entre el grupo IQ Finanzas y el máximo accionista del Real Avilés, José María Tejero, podría llegar hoy a un punto clave. Después de varios cruces de declaraciones públicas y órdagos de parte y parte, para hoy está convocada una reunión a la que acudirán seguro Dennis Colmenares y José Luis Tamargo en representación de IQ, y el consejero delegado del club, Julio Scheilch, como mano derecha de Tejero. Se desconoce si el presidente estará o no en la cita.

Aunque el motivo del encuentro no está definido, Álvaro López, máximo responsable de IQ Finanzas, actualmente en México, cree que «teniendo en cuenta que ya hemos retirado la oferta que habíamos puesto encima de la mesa, sólo puede haber dos direcciones: que estén dispuestos a vender, o que entre todos decidamos si nuestra salida va a ser amistosa o no. Poco más hay que hablar».

En ese sentido, el grupo inversor mexicano no abonará ya los dos millones de euros que ofreció en su momento por el Real Avilés, pues «el dinero que teníamos destinado a la compra de clubes lo estamos utilizando en México, donde estamos llevando a cabo dos proyectos. Por tanto, en caso de que Tejero quiera vender, tendríamos que estudiar unas nuevas condiciones distintas a las que ofrecimos en un primer momento».

Álvaro López también aclaró ayer a este periódico dos cosas. Por un lado, aseguró que «los jugadores cobrarán mañana -por hoy, miércoles- la nómina de febrero, como estaba previsto, pero también tengo claro que no voy a estar poniendo dinero toda la temporada en estas condiciones. El club tiene muchos problemas, han pasado cosas distintas a lo que habíamos acordado en un principio cuando llegamos al club y en estas circunstancias es inviable seguir».

El contrato de Cañedo

Cuestionado por la situación de José Ramón Cañedo, quien ha probado poseer un contrato como director ejecutivo a razón de 1.500 euros al mes por cuatro temporadas, extensible a un total de seis, el dirigente chileno reconoció haberse equivocado. «En IQ Finanzas tenemos a más de treinta personas trabajando y lo cierto es que pensé que su contrato había quedado anulado». En cualquier caso, el chileno tiene claro que «vamos a demandarle por incumplimiento de su cometido -el publicado desfase en las cuentas de 8.000 euros- y será el juez el que determine el final de esta historia».

Álvaro López también se refirió a los ataques que está recibiendo en las redes sociales por parte del todavía presidente del Atlético Avilés, Ulpiano Cervero, algo a lo que no da mayor importancia. «Nunca me he preocupado mucho de lo que dice la gente. IQ Finanzas es una empresa legal de inversiones, un fondo para gente de clase media y contamos con varias compañías en Israel, Chipre o México. Las personas que lo han deseado siempre se han informado y nunca ha habido ningún problema. Llevo haciendo negocios desde los trece años y ese tipo de comentarios, guiados por la mala intención, me traen sin cuidado».

López se muestra decepcionado por la deriva que ha tomado su gestión al frente del Real Avilés, pues «hay mucho ruido, muchos problemas y es una pena porque ni el club ni la ciudad se lo merecen. Ojalá acabe todo bien, pero lo cierto es que tiene mala pinta. No tiene nada que ver con la tranquilidad que tengo con los dos equipos de México».

Así, con todas las cartas encima de la mesa, hoy se presume como un día clave de cara al futuro de la unión entre IQ Finanzas y Real Avilés Gestión Deportiva, que no el Real Avilés en sí. Si hay salida y ésta no es amistosa, al culebrón le restarán más capítulos.