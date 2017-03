Real Avilés | IQ Finanzas abonará hoy la nómina de febrero y espera la respuesta de Tejero

La administradora del Real Avilés Gestión Deportiva, Dennis Colmenares, ejecutará a lo largo de esta mañana el pago de las nóminas del mes de febrero a la plantilla de futbolistas, cuerpo técnico, escuela de fútbol y el personal administrativo que ya no trabaja en el club.

El desembolso económico por parte de IQ Finanzas ya está realizado desde hace unos días y el retraso en la fecha de pago habitual -día 10 a mes vencido- se ha debido, según dijo Álvaro López, «por la necesidad de estudiar partes del contrato y las condiciones que estamos haciendo con nuestros abogados antes de abandonar la gestión del Real Avilés».

El director financiero del grupo mexicano había marcado fechas que por los trámites que se están realizando no pueden concretarse y será «cuando toque» el momento en el que IQ Finanzas despeje la incógnita sobre su futuro. Álvaro López, tal como dijo a este periódico el pasado viernes, sigue esperando la respuesta formal por parte del máximo accionista, José María Tejero.

El presidente, que ha pasado unos días de descanso con su familia en Lisboa, ha manifestado públicamente su negativa a vender el Avilés, pero el grupo mexicano espera que conteste a la propuesta que le fue planteada hace ya un par de semanas por la administradora del club, Dennis Colmenares, en representación de IQ Finanzas. Aunque ya es de sobra conocida, la oferta para adquirir los títulos del máximo accionista y con ellos la propiedad del Avilés, es de dos millones, uno de pago inmediato, el otro en un máximo de cinco años. Además, se incluye hacerse cargo de la deuda pública y privada, que sobrepasa el millón y medio según los números que maneja el grupo mexicano.

En esta deuda se incluyen los atrasos de la pasada campaña al primer equipo y a la escuela, y todos los gastos generados en la actual. «Se puede añadir en la oferta lo que ya hemos pagado desde diciembre, gastamos cerca de 300.000 euros. Y no estamos administrando el Real Avilés, por eso no vamos a cambiar nuestra posición de comprar o irnos». El economista e inversor chileno pone como aval del interés de su grupo en el proyecto del Avilés «el dinero que ya hemos invertido. Lo daremos por bueno si nos hacemos con la propiedad porque entonces podremos tener apoyos que ahora no existen. Si nos vamos existe la posibilidad de plantear una demanda por incumplimiento de contrato».

Esa opción está por confirmar y Álvaro López está seguro de que «las cosas se pueden solucionar. José María tiene que darnos una respuesta y valorar que le hemos planteado una oferta muy generosa».

Mercado abierto

Mientras espera ese momento en el que pueda dar a conocer la conclusión de este pulso por hacerse con el Real Avilés, Álvaro López reconocía ayer que hay otras vías abiertas para comprar en España: «Ya hemos recibido dos ofrecimientos aquí, pero ninguno es el Compostela, como se ha dicho. También nos ha llegado la propuesta de adquirir un club en Estados Unidos».

El todavía gestor del Real Avilés también aseguró ayer que «estamos a punto de hacernos con la propiedad de dos clubes en México, ambos de lo que aquí es Segunda División B. Uno de ellos tiene una asistencia habitual de 15.000 aficionados y el otro unos 5.000. Los dos son de ciudades cercanas y en estamos ultimando las negociaciones».