Cañedo insiste en que «tengo contrato con el club firmado por Álvaro López»

El culebrón del Real Avilés no tiene visos de acabar precisamente pronto. José Ramón Cañedo quiso salir al paso ayer de las últimas afirmaciones de Álvaro López, principal representante del grupo mexicano IQ Finanzas, quien aseguraba que el contrato de Cañedo con la empresa Real Avilés Gestión Deportiva «era como administrador y ya ha sido anulado», así como le pedía prudencia en sus declaraciones, pues «no debe hablar así con los problemas que tiene no solo en España sino en México». López añadía que «si hay otro contrato es porque alguien habrá falsificado mi firma». El ovetense insiste en que «tengo contrato en vigor con el Real Avilés como director ejecutivo y la firma es de Álvaro López. Si siguen negándolo se van a meter en problemas graves», aseguraba ayer. En cualquier caso, Cañedo evitó realizar más declaraciones «para no meter más cizaña al asunto» y quiso mandar un mensaje al equipo blanquiazul: «No sé si estaré mañana -por hoy- en El Requexón para ver el partido, pero le deseo toda la suerte del mundo al equipo. Ojalá consigan la victoria y sigan en esta buena dinámica de resultados para conseguir el ascenso».