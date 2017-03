La atención regresa al terreno de juego

El Real Avilés regresa este mediodía a la competición y lo hace para enfrentarse a uno de los mejores equipos de la categoría, el filial del Real Oviedo (El Requexón, 12 horas). Una prueba de fuego más para el conjunto avilesino, que se ha intentado aislar lo máximo posible de la situación extradeportiva que atraviesa el club, lo que ha propiciado una semana más que convulsa. Cuerpo técnico y jugadores han hecho piña para preparar un choque muy importante de cara al título, si bien al menos concluirán la semana sabiendo que el martes cobrarán la nómina del mes de febrero.

Además de porque el filial oviedista es quinto en la tabla y por las pocas jornadas que quedan de liga, el encuentro de este mediodía es trascendente porque hoy disputan también un duelo directo el Sporting B y el Langreo, los otros candidatos al título junto al Real Avilés. Por tanto, una buena combinación de resultados podría colocar al conjunto blanquiazul de nuevo al frente de la clasificación, objetivo para el presente curso a pesar de todas las circunstancias extradeportivas con las que está teniendo que lidiar la plantilla esta campaña.

Pablo Lago ha dejado fuera de la lista de dieciséis convocados al lesionado Nacho Méndez y también a Keko, Diego Nuño y Lucas Anacker. Aunque apenas ha podido entrenar durante la semana por una lesión, Marcos Torres ha entrado definitivamente en la convocatoria, aunque tiene muy pocas opciones de ser titular. Así, todo hace indicar que el meta Guillermo estará en la portería; la línea defensiva de cuatro hombres estará formada por los habituales Pablo Suárez, Yago Vázquez, Pantiga y Delgado; el doble pivote lo compondrán Dudi y Palazuelos; con Matías en la derecha, Luismi y Álex Arias por el centro y la izquierda, indistintamente; y Álex García de nuevo en lo más alto del ataque, relegando al banquillo a Jorge Rodríguez. Junto al cántabro se sentarían Esteve Peña, Manu Blanco, Seger y Ríos.

Por su aparte, el técnico oviedista Luis Arturo sólo tiene la baja de Viti, por lo que una semana más ha tenido que descartar a bastantes futbolistas por decisión técnica. En cualquier caso, todo hace indicar que el equipo inicial azul será el mismo que el que goleó al Siero a domicilio, con un sistema 5-2-3 en defensa y 3-4-3 en ataque, similar al que utilizaba Paco Fernández en el Caudal que fue campeón y ascendió a Segunda B en la primera temporada de Golplus en el Real Avilés

El equipo inicial estará formado, salvo sorpresa, por el meta Alfonso; los centrales José Martínez, Emilio y Prendes; los carrileros Lucas y Lula; los pivotes Edu Cortina y Jimmy; con Ander y Asier por delante y el goleador Steven, que pese a su juventud suma once dianas esta temporada, como futbolista más adelantado.

Un choque exigente

El Real Avilés necesitará de su mejor versión para superar en El Requexón a un filial oviedista que está en racha y que sólo ha cedido una derrota en lo que va de temporada en su feudo. Esto, unido a la semana que han vivido los jugadores blanquiazules, convierte el encuentro en una prueba muy complicada en la que importará más el resultado que la manera de llegar a él.

No en vano, el Real Oviedo B, situado a seis puntos del Tuilla y empatado con Covadonga y Marino, no tiene muchas balas más en la recámara si quiere disputar el 'play off' de ascenso a Segunda B esta temporada. En ese sentido, los pupilos de Luis Arturo tienen mucho mérito, pues, por plantilla y extremada juventud, cuentan con un nivel inferior a Real Avilés, Sporting B, Langreo, Tuilla, Marino y Covadonga. Sin embargo, los equipos trabajados suelen superar a las individualidades y queda claro que el oviedista lo está consiguiendo.