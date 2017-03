Real Avilés | «Si IQ Finanzas se quiere ir, que liquide este mes y se vaya», afirma Tejero

José María Tejero ha vuelto a pasar la pelota al tejado de IQ Finanzas, concretamente al de su máximo responsable, Álvaro López. Lejos de amedrentarse, el 'ultimátum' público lanzado por el chileno en relación a su oferta de dos millones de euros por el club -que en teoría expirará hoy- no ha hecho más que enrocar al máximo accionista del Real Avilés, que reitera que «no tengo ningún interés en vender y esta temporada no lo haré en ningún caso».

Y es que Tejero no entiende la actitud de Álvaro López, pues «cuando firmó el acuerdo en diciembre sabía que venía aquí a gestionar el club, siempre le dije que no entraba en mis planes vender la entidad. Si ahora se quiere ir, que liquide este mes y se vaya, eso es cosa suya». Lo que deja claro el leonés es que «él ha comprado la sociedad -Real Avilés Gestión Deportiva- y yo no se la voy a volver a comprar».

Cuestionado por las consecuencias de este hecho si finalmente IQ Finanzas decide abandonar el Real Avilés, José María Tejero explica que «yo no sé nada de la sociedad desde hace tres meses y eso es algo que deben responder ellos. La sociedad, al cien por cien y con todo lo que conlleva, es suya y, por tanto, es su responsabilidad». Tejero asegura que su 'no' a la venta del club «no es una cuestión de precio. Simplemente que no estoy interesado en ello, como he manifestado siempre. ¿La próxima temporada? Ya veremos. Pero esta no».

Si IQ Finanzas dice hoy adiós, como puede ocurrir, Tejero no se siente presionado. «En el caso de que ocurra -a mí nadie me ha dado ningún 'ultimátum' personalmente, faltaría más-, ya veré lo que hacer. Antes de que llegaran ellos tenía a varios gestores interesados, y seguro que saldrán más. Lo que pasa que ellos mostraron mucho interés, parecía que tenían dinero para hacer un buen proyecto y accedí a que entraran. Pero, repito, siempre a gestionar el club, nunca con la intención de venderlo este curso».

El máximo accionista del Real Avilés reconoce que «llevo días sin hablar con Álvaro López. No me ha llamado. Hablé el otro día con el mensajero que me mandó -Dennis Colmenares- y le repetí que no tenía intención de vender y que cuando Álvaro volviese en abril volveríamos a hablar. Pero nadie me dio ningún 'ultimátum' y ni mucho menos lo aceptaría, porque yo nunca me he movido de mi posición inicial».

A Tejero no le gusta que «se estén utilizando los medios y las redes para presionarme, pero es algo que no me preocupa», asegura un máximo accionista que siempre ha demostrado tener las espaldas anchas para las críticas.

Sólo gestionar

Aunque dos millones de euros puedan parecer una cifra muy apetecible en los tiempos que corren y para un club de Tercera División con deudas, José María Tejero, sin explicar nunca unas razones concretas, continúa convencido de confiar sólamente la gestión del club a otras empresas, nunca el traspaso de la entidad. «Yo mientras tenga gestor no necesito vender», repite cada vez que se le pregunta al respecto.

Primero fue Golplus, después Amber Care (John Clarkson) y todavía IQ Finanzas, siempre con el objetivo de ascender al equipo a la Liga de Fútbol Profesional. Una vez allí, la lógica indica que el presidente del Real Avilés sí se plantearía una posible venta por mucho más dinero. Él se limita a afirmar que «ya veremos. Todo tiene un precio».