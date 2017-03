Real Avilés | La oferta de dos millones de euros «me parece muy generosa», dice Álvaro López

Continúa la negociación pública entre José María Tejero, máximo accionista y presidente del Real Avilés, y Álvaro López, gestor de Real Avilés Gestión Deportiva y responsable del grupo mexicano IQ Finanzas, sostén económico desde diciembre del conjunto blanquiazul. Aunque el empresario chileno no ha querido dar cifras, pues «estamos tratando entre caballeros», no ha desmentido los dos millones de euros que le ha ofrecido a Tejero por su paquete de acciones de la entidad, uno a pagar en el momento de la firma y otro posteriormente.

Conocida la propuesta, el máximo accionista del club realavilesino aseveró una vez más que «no estoy interesado en vender» y que para hacerlo debían ofrecerle «algo sorprendente», lo que no parece haber sucedido en esta ocasión. Turno para Álvaro López, éste anunció ayer que «la cantidad ofrecida es muy generosa, razonable, respetuosa y no la vamos a aumentar». Sin embargo, no oculta que «seguiremos negociando para tratar de acordar algunos términos». Lo que no quiso aclarar fueron las consecuencias que podría tener el no llegar a un acuerdo. «No es momento de valorar eso», se limitó a decir un gestor que ni confirma ni desmiente si IQ Finanzas continuará hasta final de temporada si no es capaz de comprar el Real Avilés. Y es que «en el Real Avilés ahora mismo hay muchas manos y sin ser propietario del club es muy difícil arreglar las cosas».

En cuanto a la oferta de compra que hay encima de la mesa, López recuerda que «es una propuesta que sobrepasa todas las que le han llegado al club en los últimos años y nosotros no observamos que esto pueda llevarse por más tiempo. En el diagnóstico financiero que yo estoy realizando del Real Avilés -soy inversor profesional, con negocios en distintas partes del mundo-, no creo que puedan venir muchos grupos más a soportar gastos para poder ascender, poque en realidad esos gastos no deberían darse en negativo, si simplemente se cambiara la presidencia».

En ese sentido, añade que «con un pequeño cambio se podría financiar el equipo y tener un balance más positivo. Veo que hay muchos equipos en España que han desaparecido por este tipo de obstinación, y considero que al final va a terminar todo muy mal si no se toma una determinación en algún momento. Creo que este es un buen momento, porque nosotros estamos presentes y estamos haciendo una oferta».

Para el chileno, «el Real Avilés es un equipo que puede tener un buen desarrollo comercial y un muy buen desarrollo deportivo. Creo que la ciudad merece un equipo con mejores resultados, pero esto pasa porque el presidente cambie. Yo creo que Tejero fue un gran presidente, ha logrado mantener vivo el equipo y merece todo mi respeto y el respeto de la ciudad, pero en este minuto hay mucho desencanto».

Tanto que «muchas personas, empresas, las peñas, los apoderados... no apoyan al club por su figura. Tejero está en una situación muy incómoda. Él debería dar un paso al lado, descansar de esta presión social y permitir que otra administración se haga cargo del equipo», concluye el chileno.