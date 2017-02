Real Avilés | «Me ilusiona la idea de volver a La Toba»

Los caminos entre el Real Avilés y Raúl González se acercan. A la espera de que se cierre el acuerdo a dos bandas de forma oficial, todo hace indicar que el experimentado técnico avilesino se convertirá en los próximos días, incluso horas, en el nuevo director de la histórica cantera del conjunto blanquiazul, radicada en las instalaciones deportivas La Toba, en Llaranes.

Raúl atendía ayer la llamada de este periódico y confirmaba lo adelantado en estas páginas, que tenía encima de la mesa una propuesta del Real Avilés para ocupar el cargo que a principios de temporada se le había encomendado a otro veterano técnico del fútbol asturiano, José Luis Díaz 'Xiel'. «No se puede negar que ha habido conversaciones», explica Raúl. «Me llamaron la semana pasada, tuvimos un cambio de impresiones y uno, que es profesional, siempre está abierto a cualquier tema relacionado con el fútbol que pueda interesar a las dos partes».

Y en este caso interesa. Por un lado, José Luis Tamargo, director deportivo del Real Avilés, ve en Raúl González a un «hombre de fútbol muy trabajador, con mucha experiencia y sobrada capacidad para dirigir y organizar una escuela como la de este club». Y la otra parte, el técnico avilesino, afronta la opción «con ilusión», pues «estamos hablando de que La Toba, en su momento, fue un referente del fútbol asturiano y español y es un recuerdo imborrable en mi trayectoria».

No en vano, el propio Raúl recuerda sus inicios en el conjunto blanquiazul. «Empezaba con todo esto del fútbol y fui partícipe de aquellos momentos tan interesantes. Guardo a la escuela de La Toba un cariño muy especial, y no sólamente porque soy de Avilés, sino por todo lo que se consiguió en su día a base de mucho trabajo y esfuerzo». Tras abrirse camino en el equipo de su ciudad, cabe recordar que Raúl González dirigió posteriormente a Zamora, selección de Guinea Ecuatorial, Villarreal, Ponferradina, Caudal, Pontevedra, Alcorcón, Burgos, Real Oviedo, Tuilla y Langreo, su última experiencia, en 2015, como técnico en Segunda B.

Sin embargo, «mientras que el tema no cristalice», el entrenador de 64 años prefiere «no hacer ningún comentario» acerca de cuáles serían sus planes de futuro para la cantera del Real Avilés, la cual ha mejorado esta temporada con respecto a la pasada, cuando tuvieron lugar varios desgraciados descensos desde Primera División. «Creo que por respeto a las personas que ahora mismo están ahí, no debo hacer valoraciones hasta que no llegue a un acuerdo con el club».

En cualquier caso, conocedor y amante del fútbol, Raúl es consciente del estado actual de las categorías inferiores del Real Avilés y sobre todo de su juvenil de División de Honor, que se encuentra compitiendo con los mejores equipos del país. «No hace falta decir que es un poco la joya de la corona, un conjunto que dentro de una organización tipo escuela hay que mantenerla en División de Honor, proteger y ayudar porque es la cúspide de la pirámide», comenta sin entrar en más detalles. Así pues, el acuerdo definitivo está pendiente de una reunión entre Tamargo y Raúl González, los cuales ya han hecho pública su buena sintonía, pues se conocen desde hace varios años.

Contra el Marino, a las cinco

Ayer se hizo oficial la fecha y la hora del derbi comarcal entre Real Avilés y Marino, próximo compromiso del conjunto blanquiazul, de nuevo en casa, una vez concluya el encuentro de esta jornada contra el Siero. El choque tendrá lugar el domingo día 5 a partir de las 17 horas, por lo que el Suárez Puerta volverá a acoger un encuentro en horario vespertino.