Lunes de reflexión en el Real Avilés

Cuando las cosas no salen florecen las caras largas, los gestos de reflexión dando vueltas a lo que se hizo mal. Con ese espíritu transcurrió la sesión de entrenamiento en el Real Avilés en un lunes pesaroso porque el equipo no hizo sus deberes en Lugones. Pablo Lago, al contrario de otros lunes de mal resultado, pospuso la charla y la inspección de imágenes del encuentro para otro día. Tampoco hacen falta muchas palabras y en la referencia del día después, el técnico insistía en lo dicho el mismo domingo: «Nos preocupaba que la gente estuviese igual de enchufada que en el partido con el Langreo, y no fuimos capaces de estar igual».

Pablo Lago no tiene queja de sus jugadores, pero el partido de Lugones ha sido un duro revés: «Hay que tener muy claro que ganar en esta categoría no es fácil y que la calidad sale a partir de estar metidos en el partido, intensos. Y no lo fuimos en Lugones, con una mala salida de partido en la que además concedimos la ocasión del primer gol».

Al término del partido las malas sensaciones propias quedaban pendientes de lo que hicieran los rivales directos. El Praviano fue esta vez incapaz de parar al Sporting B y el Langreo empató con el Oviedo B en Ganzábal. Lago reconoce que «dentro de lo malo... Es cierto que el Sporting B ya tiene los mismos puntos, pero pudo ser peor y seguimos a un punto del liderato».

El técnico blanquiazul dijo la semana pasada que el más regularse llevaría el campeonato y el error de Lugones reduce al mínimo el margen de error: «Es cierto, quedan doce partidos para finalizar la liga regular así que no estamos para regalar puntos. Quedan todavía muchos en juego, hay varios partidos directos entre los equipos de arriba y la regularidad es lo que decidirá». Para recuperar las sensaciones, el Avilés tiene ahora dos encuentros seguidos en el Suárez Puerta, el domingo ante el Siero (12 horas) y después el Marino de Luanco.

El equipo blanquiazul seguirá sin poder contar esta semana con Nacho Méndez, Keko y Palazuelos, por sus lesiones, mientras vuelve Pablo Suárez cumplida su sanción por tarjetas.