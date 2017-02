Al Avilés solo le vale ganar en Lugones

El margen de error para los tres aspirantes al campeonato es desde el inicio de temporada reducido, pero según avanza el calendario cada vez es más pequeño. En ese papel se mueve el Real Avilés, que hace cuatro semanas perdió el liderato en beneficio del Langreo, situación que no permite fallar esta mañana, en la visita blanquiazul al sintético de Santa Bárbara (12 horas) donde espera un Atlético Lugones que está en la pelea del descenso.

Un campo de mal recuerdo para el Real Avilés, por inoportunos tropiezos anteriores, sin ir más lejos el de la pasada campaña, pero en el que al conjunto de Pablo Lago no le queda otra que regresar con los tres puntos con un once en el que habrá novedades por las bajas de Pablo Suárez y Palazuelos.

La situación en la Tercera asturiana se ha puesto de lo más interesante porque las distancias son mínimas entre los tres candidatos al título. El Langreo es líder con un punto sobre el Avilés, con el Sporting a solo tres. Los blanquiazules tuvieron su oportunidad de marcar diferencias que se esfumaron con los empates de Colunga y Pravia, mientras el pasado domingo cedía su primer empate... en la visita del eterno rival.

Ese margen mínimo de error tiene más lecturas que rezagarse con un mal resultado inmediato. El Avilés ha perdido el pulso directo con los langreanos, de forma que el punto de diferencia tiene plus en caso de empate. Y queda por lidiar en el Suárez Puerta con el Sporting B, que allí ganó 3-1. En esta tesitura el equipo blanquiazul no puede fallar ante rivales de otra liga, de la zona baja. Y la tradición marca que según avanza el calendario los equipos de abajo mueren matando y suelen dar algún golpe a los aspirantes al título.

Eso es lo que debe evitar el Avilés este mediodía en Lugones, donde hay que ganar y hacerlo con ley. El entrenador vegandense ha pedido a sus jugadores la misma intensidad mostrada ante el Langreo, a la espera de que los que tienen que marcar la diferencia arriba estén en su nivel. Pablo Lago no quiere que su equipo conceda nada en su trabajo defensivo porque arriba tiene calidad para hacer buena la solvencia que se sigue buscando para el asalto al campeonato y al ascenso.

Los planes

Para ello Pablo Lago cuenta con una plantilla que le permite suplir las bajas de los lesionados Nacho Méndez, Keko y Palazuelos, y el sancionado Pablo Suárez. El técnico solo ha tenido que hacer un descarte, el de Lucas Anacker en la portería para dar chance a Guillermo, que aún sin estar al cien por ciento no tardará en probarse como titular, algo que no sucederá hoy. Las novedades en la convocatoria son los defensas Diego Nuño y Manu Blanco, si bien todo apunta a que no van a recuperar la titularidad.

El técnico repetirá con toda probabilidad el 4-2-3-1 como dibujo táctico y las dudas se repiten en las posiciones de ataque. Por atrás la ausencia del lateral Pablo Suárez la cubrirá Marcos Torres y la de arriba es para Matías; y la de Palazuelos tiene como recambio a Dudi en su reaparición tras lesionarse en diciembre en Noreña con una luxación en el codo izquierdo de la que ya está recuperado. Álex Arias repetirá como enganche y por la izquierda Álex García y Luismi son los candidatos.

El once más probable del Avilés en Santra Bárbara será el formado por Esteve Peña; Marcos Torres, Pantiga, Yago Vázquez, Alberto Delgado; Álex Seger, Dudi; Matías, Álex Arias, Álex García o Luismi; y Jorge Rodríguez.