Real Avilés | Marcos Torres se perfila como sustituto de Pablo Suárez en el lateral derecho

Pese a que los jueves suele ser el día de la semana en el que Pablo Lago apuesta por la disputa de un partidillo de entrenamiento, once para once, en el que acostumbra a dar alguna pista de cara a su plan para el encuentro de la jornada, el ensayo de ayer en el campo sintético de Santo Domingo fue ligeramente diferente. Y es que, tras el visionado de varios cortes del encuentro del pasado domingo frente al Langreo en el vestuario, la plantilla saltó al campo a las 11.30 horas para realizar distintos ejercicios con balón y posteriormente un encuentro a campo reducido con los jugadores mezclados.

No fueron de la partida Keko, que acudió al campo después de varias semanas para llevar a cabo distintas tareas de recuperación bajo la atenta mirada del fisio Pablo González, que minutos después se lo llevó a la clínica Previtalia para seguir tratándolo; Palazuelos, que se entrenó en solitario, ni Diego Nuño, todavía débil después de sufrir una gastroenteritis. No se acercó por Miranda Nacho Méndez, aún lesionado y que también será baja el domingo frente al Lugones (Santa Bárbara, 12 horas).

Por tanto, sin orientaciones por parte del entrenador, todo apunta a que será el gallego Marcos Torres el hombre indicado para suplir a Pablo Suárez, que el domingo se perderá su primer partido de la temporada al ver ante el Langreo su quinta amarilla. Aunque esto podría considerarse como lo habitual, el fichaje de Yago Vázquez en enero, futbolista que se puede adaptar a la banda derecha de la zaga, abría dos opciones de cara al próximo domingo: situar al espigado defensor como lateral diestro y a Diego Nuño o Alberto Delgado junto a Pantiga, o apostar por Marcos Torres, que ya sabe lo que es jugar ahí las últimas dos temporadas y en alguna fase de esta misma, y mantener a la pareja de centrales Pantiga-Yago Vázquez.

No en vano, estos últimos llevan dos encuentros inmaculados en defensa, tanto en Grado contra el Mosconia como frente al Langreo en el Suárez Puerta. Por ello, como lo que funciona es mejor no tocarlo demasiado, Lago podría decantarse por cambiar sólo una pieza de la defensa ya sí dar entrada en el 'once' a Matías como extremo diestro. De esta forma, un posible equipo para el domingo estaría formado por Esteve Peña; Marcos Torres, Pantiga, Yago Vázquez, Delgado; Dudi, Seger; Matías, Álex Arias, Álex García; y Jorge Rodríguez.

Visita especial

El entrenamiento de ayer del Real Avilés contó con una visita especial, pues el sueco Leif Seger, padre del futbolista blanquiazul Alex, acudió a ver las evoluciones de su hijo aprovechando unos días de vacaciones en nuestra ciudad. La esposa de Leif y madre del jugador es española, malagueña concretamente, por lo que ambos dominan el castellano.

El equipo disfrutará hoy de jornada de descanso, pues por diferentes circunstancias el entrenamiento que iba a tener lugar en el gimnasio no se podrá llevar a cabo. Mañana entrenarán en el estadio.