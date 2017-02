Real Avilés | Una plantilla con muchas alternativas

«Aunque compite en Tercera, el Real Avilés tiene una plantilla de Segunda B». Esta frase está siendo una de las más escuchadas esta temporada por los campos del fútbol asturiano. La emiten rivales, aficionados y los propios jugadores del Real Avilés, el último de ellos uno de los fichajes invernales, el lateral o central zurdo cántabro Alberto Delgado. Y es que los números hablan por sí solos. De los 21 jugadores con los que cuenta el conjunto blanquiazul en estos momentos, catorce de ellos tienen experiencia en la categoría de bronce del fútbol español.

Pero más allá de la calidad de los futbolistas, la mayoría de ellos firmados ya en verano o renovados de la pasada temporada, el paso adelante que ha dado el Real Avilés tras el mercado invernal ha sido en términos de compensación. En ese sentido, salvo un lateral diestro que supla las ausencias de Pablo Suárez y un extremo izquierdo puro, el técnico Pablo Lago cuenta con dos futbolistas por puesto, algo muy complicado de conseguir en una categoría como la Tercera División.

Además, los 21 jugadores que forman la plantilla realavilesina están capacitados para saltar al terreno de juego en cualquier momento. Así, jugadores menos habituales en este tramo de la temporada como Luismi o Ríos, serían titulares en prácticamente todos los equipos de la Tercera asturiana. No en vano, el mediapunta gallego llegó a recibir ofertas de equipos de su región de Segunda B durante el verano, aceptando finalmente la oferta de renovación que le propuso José Luis Tamargo.

Comenzando por la portería, Pablo Lago cuenta con tres guardametas de muy buen nivel. Dos jóvenes, Esteve Peña y Lucas Anacker, ambos salidos de extraordinarias canteras de futbolistas como son el Valencia en España y el Internacional de Porto Alegre en Brasil, y el recién fichado Guillermo, un portero que lo ha demostrado todo tanto en Tercera como en Segunda B a lo largo de su dilatada carrera. Aunque todavía está en el inicio de su puesta a punto, su fichaje teniendo ya dos metas en plantilla invita a pensar que el veterano cancerbero ovetense se hará con la titularidad para el tramo final del curso y el 'play off' de ascenso.

La defensa ha sido la línea más reforzada en el mercado invernal. Mientras que Pablo Suárez, que se perderá su primer partido de la temporada el domingo frente al Lugones, ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo en lo que va de curso, sus compañeros de línea -Pantiga, Diego Nuño, Keko y Manu Blanco- han enlazado actuaciones destacadas con otras no tan buenas, de tal forma que José Luis Tamargo incorporó en enero a Yago Vázquez y Alberto Delgado. Los dos parece que se han hecho ya con un puesto en el 'once' y su objetivo no es otro que fortalecer el apartado defensivo del equipo y lograr que la cifra de tantos encajados disminuya ostensiblemente.

Par el doble pivote hay tres jugadores específicos y uno adaptado, Nacho Méndez. Palazuelos es un centrocampista puro, además con un nivel muy por encima de la Tercera División, Dudi lleva varias temporadas ejerciendo de centrocampista defensivo, y Seger es un futbolista técnico pero que se posiciona bien y nunca rehuye el choque. Méndez es más un interior o mediapunta, pero con Álex Arias y Luismi en esa posición, el ovetense no ha tenido más remedio que adaptarse al doble pivote, puesto que ya conoce del año pasado e incluso otras temporadas.

El extremo derecho tiene un solo dueño, Marcos Torres. Aunque el gallego no está atravesando su mejor momento, firmó una primera vuelta de matrícula de honor. La mediapunta, cuando todos los pivotes están disponibles, es para Álex Arias, con Luismi como recambio, aunque en un 4-4-2 Álex García también ha acompañado a Jorge Rodríguez como segundo delantero en muchos partidos. A falta de un extremo zurdo puro, este puesto ha sido ocupado a lo largo del curso por Matías o Álex García, además de Luismi e incluso Álex Arias. Cualquiera de ellos se puede adaptar.

El 'Pichichi' Jorge Rodríguez es indiscutible por sus números y experiencia como hombre más adelantado, aunque Álex García es uno de los mejores delanteros de Asturias y Ríos, que tanto en verano como en el mercado invernal interesó a varios clubes de la categoría, demuestra cada vez que sale que es un futbolista con muchos recursos y un gran porvenir.

En definitiva, el Real Avilés cuenta, tras su paso por el mercado invernal, con un equipo compensado en todas sus líneas que debe pelear hasta el final por los dos objetivos que se marcó a principios de temporada: el título y el ascenso a Segunda B. Nadie ni dentro ni fuera del club se achica, y aunque la presión existe, la exigencia también está siendo máxima dentro del vestuario y los despachos.