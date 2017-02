Real Avilés | «El equipo que menos falle, el más regular, será el que se lleve el título»

Sensación agridulce en el vestuario del Real Avilés el día después de quedarse en el intento de recuperar el liderato en el partido de rivalidad con el Langreo. Pero el empate tampoco sabe a derrota y el entrenador blanquiazul, Pablo Lago, saca conclusiones positivas: «Queríamos los tres puntos, era muy importante en el sentido de reforzar el trabajo que estamos haciendo y no pudo ser. Se sacó un punto y la sensación es que no meter gol nos dejó sin el premio que merecía el equipo. Creo que por la exigencia del rival fue uno de los partidos más completos de la temporada, parecido al que jugamos en Ganzábal, donde también nos faltó gol. En los dos partidos hemos sido mejores y en una temporada en la que hacemos muchos goles, en esas dos citas no lo tuvimos. La falta de acierto es lo que hace menos bueno el trabajo del grupo».

No es la mejor sensación acumular más méritos para ganar y no hacerlo. Los dos partidos, el segundo con bastantes menos ocasiones, fueron parecidos en un ir de más a menos el Avilés: «Las oportunidades en los dos partidos estuvieron en la primera parte sobre manera. Allí Adrián lo paró todo y el domingo también evitó dos o tres remates de gol. Ellos gestionaron bien el resultado, desde el minuto uno al noventa».

Pablo Lago señala que el Langreo tuvo claro a lo que vino: «El empate para ellos era bueno y tuvieron siempre seis atrás, los dos centrales, dos laterales que no subieron nunca y los dos pivotes que tampoco se incorporaron. Al principio conseguimos hilvanar jugadas y crear peligro con ocasiones, pero en la segunda parte entramos en la dinámica que propusieron, se jugó poco, hubo muchas faltas y poco ritmo. Incluso los cambios que muchas veces reactivan al equipo, ayer tampoco pudieron encontrar espacios para correr».

Reconoce que «el Langreo es un equipo muy sólido, que si no ha perdido es por algo» y subraya que «en el 'play off' no habrá muchos equipos así y hemos competido bien con el lastre de no marcar para que ellos tuvieran que dar un paso adelante y dejar espacios».

El reconocimiento al esfuerzo general y al buen primer tiempo por parte de la afición es el mejor aval posible para el equipo: «Es de agradecer. Hemos transmitido además de muy buen fútbol en la primera parte una mayor solvencia defensiva de la que tuvimos en momentos puntuales de la temporada, encajando mucho con rivales inferiores. Ahora estamos más sólidos y arriba tenemos jugadores que generan ocasiones, aunque esta vez no acertamos». El debate arbitral deja en evidencia al colegiado tras ver el partido en imágenes: un penalti a Jorge Rodríguez, otro por mano de Castiello a centro de Delgado y un gol mal anulado al Langreo en la última jugada: «No vamos ahora a entrar en juicios, pero tengo claro que una victoria suya habría sido muy injusta».

El empate beneficia al Langreo y al Sporting B, que ya está pegado a sus dos compañeros de reto: «Todo está muy apretado y los enfrentamientos directos tienen mucha importancia, pero también los demás rivales porque cada partido será difícil de ganar. El equipo que menos falle, el más regular, será el que se lleve el campeonato».

No fallar equivale a ganar en campos como el del Lugones, de mal recuerdo: «Hay que sumar de tres en tres, nos toca meter presión cada semana y a base de ganar nos podremos encontrar lo que todos queremos».