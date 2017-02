El Real Avilés no puede superar a un sólido Langreo

El Real Avilés no pudo cumplir su objetivo de finalizar la jornada líder, al no poder pasar el empate frente al actual primer clasificado, el Langreo de Hernán Pérez (0-0). El equipo avilesino fue superior en la primera mitad y gozó de buenas oportunidades, pero no aprovechó sus mejores momentos dentro del partido y se tuvo que conformar con un punto que le mantiene en el segundo lugar de la tabla.

0 Avilés

0 Langreo

En un Suárez Puerta entregado, con algo más de 1.500 espectadores en la grada de Juan Ochoa, ambos equipos ofrecieron dos lecciones defensivas, las cuales dificultaron la generación de ocasiones de peligro. Jorge Rodríguez, Álex García, Palazuelos y Delgado pudieron marcar para los locales en la primera mitad, pero tras el descanso fue el Langreo el que se animó.

Superado el arreón blanquiazul, los langreanos comenzaron a sentirse más cómodos con la pelota para posteriormente dar paso a minutos de igualdad e imprecisiones a causa de la tensión y el cansancio. Sin embargo, la última jugada del partido pudo llevar los tres puntos a territorio azulgrana. Tras un saque de esquina, un balón filtrado al área cayó en las botas de Álvaro Cuello, que hizo el 0-1 pero se topó con la banderola del línea arriba. Un fuera de juego discutido por los visitantes pero que no cambió el marcador inicial.