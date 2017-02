Mucho en juego en el Avilés-Langreo

Partido por todo lo alto en el Suárez Puerta, que vivirá desde las 12 horas todas las pasiones que encienden los partidos entre el Real Avilés y el Langreo, los eternos rivales del fútbol asturiano en su segundo escalafón. Un envite que además tiene un componente añadido en la trascendencia del resultado, que puede dar un cambio de líder o reforzar al que ostenta desde hace dos jornadas el conjunto langreano. La transmisión televisiva para Asturias hace que todos quieran dar la mejor imagen.

Como la pasada campaña, el equipo de Hernán ha ido de menos a más y con el perfil secundario que le da su entrenador al adjudicar más obligaciones al Avilés, y al Sporting B, lo cierto es que el Langreo está en esa misma pomada. Y hoy puede dar un golpe encima de la mesa si es capaz de asaltar el fortín del Suárez Puerta, en el que la pasada campaña los blanquiazules doblegaron en un partido épico por las trombas de agua y el estado del campo, choque decidido con dos soberbios goles de Jorge Rodríguez.

Con ser importantes los puntos en juego, no van a decidir nada, aunque el ganador se verá reforzado en sus argumentos a la hora de pujar por el campeonato. No se le puede pedir más al partido, con dos de los mejores equipos no solo del grupo, junto al Sporting B, sino de toda la categoría. Llega al Suárez Puerta uno de los dos únicos conjuntos que aún no conoce la derrota y lo recibe otro que lo ha ganado todo en su feudo, donde no ha perdido desde que Pablo Lago dirige a los avilesinos.

Dos fortalezas con estilos distintos, más sobrio el de un Langreo al que cuesta dios y ayuda marcarle goles, y más dinámico el de un Avilés con mucha pegada pero que busca el equilibrio para no conceder a los contrarios. Para eso se ha reforzado de manera conveniente en el mercado de invierno, con un portero en fase aún de puesta a punto, un central que ya es titular, y un central o lateral que está en camino. Y además, un cuarto 'fichaje', Dudi, que ya está disponible tras dos meses en la lista de bajas.

Pablo Lago ha convocado a todos sus jugadores, con las ausencias de los dos lesionados Nacho Méndez y Keko. Las dudas para formar el once también salen en la convocatoria porque el cupo de calidad es grande y la cantidad también ha subido con efectivos para elegir.

Alta competencia

El técnico no ha confirmado el dibujo con el que se moverá su equipo, pero es posible un 4-2-3-1 en el que pueden producirse cambios, o no, con opciones de entrar para Alberto Delgado en el lateral zurdo y de Álex García o Luismi por Matías en la línea de tres, aunque es probable que el técnico no mueva el once que dispuso en Grado: Esteve; Pablo Suárez, Pantiga, Yago Vázquez, Manu Blanco o Alberto Delgado; Álex Seger, Palazuelos; Marcos Torres, Álex Arias, Matías, Álex García o Luismi; y Jorge Rodríguez.

Hernán Pérez, entrenador del Langreo, tiene también para elegir en una plantilla compensada y en la que también hay competencia para entrar en el once. El técnico tiene un equipo base y suele rotar de manera puntual, como podría pasar en Avilés con la vuelta de Pablo Acebal, bien de lateral o interior derecho.

El once probable en el Suárez Puerta será el formado por Adrián Torre; Castiello o Acebal, Fran No, Álvaro Cuello, Dani López; Turzo, Nacho Calvillo; Damián o Acebal, Omar Sampedro, Luis Nuño; y Carlos de la Nava.