Real Avilés | «Estamos un punto por detrás y ahora solo pienso en ganar para ponernos por delante»

El de mañana no es un partido más por un montón de razones que no hace falta enumerar porque se conocen. Y Pablo Lago, entrenador del Avilés que lo fue del Langreo en su año de ascenso, sabe que esta cita hay que ganarla: «Es un día importante por todo lo que rodea al partido, al que los dos equipos llegamos en un gran momento en todos los aspectos, de juego, de puntos y de ilusión. Creo que es un derbi bonito de ver y por lo que se refiere a nosotros, estamos trabajando como todas las semanas con las cosas muy claras, planificando todo bien para conseguir los tres puntos, importantes, pero no definitivos».

Hernán Pérez, técnico del Langreo, afirma que el Avilés tiene la obligación de ser campeón, algo que su colega en el Avilés entiende como un traslado al rival de toda la presión posible: «No me preocupa lo que digan los demás, estoy a lo nuestro, ser fuertes, claros y precisos en lo que queremos el domingo. Los comentarios externos no nos aportan nada, lo que queremos es sumar tres puntos que son muy importantes, seguir la línea de victorias en casa y que ese trabajo que hacemos se refuerce con la victoria».

La llegada de un inversor potente, los refuerzos, el proyecto blanquiazul, invitan a los rivales a poner al Avilés como gran favorito: «No le doy importancia a esos comentarios, no influye ni en los entrenamientos, ni en lo que hablamos, ni en el trabajo que hacemos a diario. Cada uno gestiona su grupo de la mejor forma que puede, ellos harán lo que crean que deben hacer, y nosotros lo mismo, pensando en competir y ganar. Nuestro objetivo al final es tener un punto más que el resto de los equipos, y ahora estamos un punto por detrás, de forma que solo pienso en ganar el domingo y ponernos por delante».

«Espero que sigamos la línea de victorias en casa, tenemos que ser muy competitivos»

Esa es la trascendencia inmediata del resultado: «Las valoraciones las haremos al final del partido. Ahora nos centramos en utilizar bien nuestras armas, conocer las del rival para saber protegernos de ellas, ser muy sólidos y equilibrados». En lo que está de acuerdo con Hernán es en el calificativo del choque: «Es como de 'play off'. Habrá intensidad, respeto, nos conocemos muy bien tanto en los puntos fuertes como en los débiles, y así funcionan los partidos de ascenso. Hay que tener paciencia, mucha tranquilidad, saber gestionar bien las situaciones, acertar y no perder la concentración hasta el final».

Al Langreo algunos le daban poca 'chance' en agosto, pero es el líder y no ha perdido partido: «No es casualidad, lo tengo claro. Están haciendo un gran trabajo, llevan muchos partidos sin encajar y es un equipo duro defensivamente, de los que concede muy poco. Y arriba tiene futbolistas contrastados que pueden desequilibrar en cualquier momento. El Langreo está demostrando que es un equipo muy competitivo, que tiene claro a lo que juega. Desde el principio de temporada dije que era uno de los candidatos al campeonato y ahí está».

En Ganzábal el Avilés pudo ganar hasta por diferencia, pero cayó por la mínima. Aún duele: «Allí fuimos muy superiores, creo que merecimos no sumar, ganar, y perdimos porque el fútbol es así, cuando tienes las ocasiones más claras y las fallas todas, puede pasar lo que sucedió. Si generamos lo mismo que allí, si mantenemos esa mejoría a balón parado de los últimos partidos, tendremos muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos».

Pablo Lago apostaría por un nivel como el exhibido en el derbi del pasado año en el Suárez Puerta: «No me importaría, aquél fue un partido muy completo, condicionado por el agua que tenía el campo. El equipo se adaptó de una forma espectacular, no concedió nada al rival y generó ocasiones suficientes. Todos quedamos muy satisfechos aquél día y ojalá pase lo mismo esta vez».

El apoyo de la grada

Entonces la afición avilesina vibró con su equipo, y eso es lo que el técnico espera repetir: «La afición es fundamental. Sabemos la importancia que tiene nuestra gente, lo que nos apoya. En el año y medio que llevo aquí la afición ha respondido en los partidos claves con sobresaliente y sabemos que el domingo y siempre va a ser así. Aunque normalmente no vienen tantos como desearíamos, en este tipo de partidos se vuelca y ya lo hemos vivido la pasada campaña».

El equipo consumió sin novedad la sesión del viernes en Miranda, en la que Pablo Lago volvió a realizar sus pruebas: «El once está complicado, la competencia ha aumentado, hay mucha gente que está bien y tenemos donde elegir». Lo que no hace falta es azuzar al personal: «No es complicado motivar a la gente, al contrario. El jugador sabe la trascendencia de lo que hay y lo que tenemos que hacer los entrenadores es transmitir tranquilidad durante la semana y también en el partido».