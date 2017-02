Álvaro López entrega los poderes del Real Avilés a Dennis Colmenares y José Luis Tamargo

La segunda de varias estancias que tendrá en nuestra ciudad Álvaro López Zúñiga, responsable financiero del grupo que gestiona el Real Avilés, se cerró ayer con una rueda de prensa en el Román Suárez Puerta. En ella hizo sus reflexiones sobre el proyecto que maneja el grupo inversor mexicano que lidera, y anunció cambios en la parte organizativa. Dennis Colmenares será, tal como adelantó ayer este periódico, la nueva administradora de Real Avilés Gestión Deportiva, y la única persona con firma para dar de paso las distintas operaciones financieras y administrativas. También confirmó a José Luis Tamargo como máximo responsable deportivo, no solo en el primer equipo, de la escuela de fútbol también.

Álvaro López quiso explicar en primera persona, dos horas antes de iniciar su viaje a México, las sensaciones que se lleva tras dos semanas de trabajo intensivo: «Mi evaluación de lo que se está realizando acá es bastante positiva, y sobre todo este fin de semana tenemos un partido muy importante, que puede abrir mucho las posibilidades que tiene el Avilés de volver a Segunda B. El proyecto deportivo se ha reforzado bien por lo que ya hemos podido ver. Dentro del apartado administrativo hay muchos desafíos porque hay falta de apoyos por parte de la ciudad y también de la comunidad. Eso nos deja un poco tristes porque nos gustaría que disfrutaran del espectáculo del fútbol con nosotros».

López Zúñiga reconoció que «somos una compañía extranjera y no habíamos podido tomar todo el control de la situación dentro de Avilés y desde este minuto tenemos una nueva administradora, que inicialmente vino como controladora económica y que se hace cargo de la gerencia general del club. Dennis Colmenares es una persona que lleva trabajando muchos años conmigo y que es una profesional de las finanzas. Ella va a organizar mejor las cosas de lo que ya pueden estar en algunos estamentos». Y al hilo de este nombramiento, anunció «una política económica muy austera. Todos quieren obtener más beneficios o que nosotros hagamos más inversiones. Mi grupo tiene un proyecto de mediano-largo plazo y por lo tanto trabajaremos con una metodología de inversiones más austeras. En este tiempo que llevamos acá no se ha hecho una buena administración, no hemos venido a despilfarrar el dinero y vamos a darle importancia a lo que la tiene, el fútbol».

«Seguiremos hablando, pero el presidente no tiene mucho interés en vender la propiedad»

La parcela deportiva, «tras reunirme con varias personas, en Madrid y aquí, hemos decidido que vamos a apoyar el trabajo de José Luis Tamargo y será la persona que tome en exclusiva las decisiones deportivas, tanto en el primer equipo como en la escuela de fútbol base». La primera gestión de Tamargo como responsable de las decisiones en la cantera es captar un director para la escuela, «una persona con solvencia, con experiencia y que lidere un proyecto que pasa por recuperar el orgullo de pertenecer al Real Avilés».

Pese a no desvelar el nombre, Ramiro Solís tiene encima de la mesa una proposición que solo otros compromisos adquiridos por el que fuera entrenador del Avilés y muchos años responsable del fútbol base del Sporting de Gijón.

A horas de firmar la documentación para hacerse cargo del club Irapuato de México, el director financiero de IQ reconoció que «el máximo accionista no tiene mucho interés en vender la propiedad, pero seguiremos hablando», dijo tras varias charlas con José María Tejero. Pero tranquilizó al entorno del Real Avilés: «Al 95 por ciento estoy convencido de que vamos a ascender esta temporada, pero tenemos un plan B para el supuesto de tener que estar otro año en Tercera División, un análisis de los costes que supondría eso en el proyecto que tenemos».

Por último, se confirmó que a partir del choque con el Langreo, que se juega a las 12 horas por la transmisión en directo de la TPA, los partidos del Avilés en el Suárez Puerta se disputarán por la tarde y con luz artificial: «Gastaremos un poco más, pero puede merecer la pena».