El Real Avilés, preparado para el ascenso

El Real Avilés vivió un ajetreado último día del mercado de fichajes invernal, con una incorporación y dos presentaciones. Después de que a primera hora de la mañana se cerrase el acuerdo con el central gallego Yago Vázquez, a las doce del mediodía compareció ante los medios de comunicación el experimentado guardameta Guillermo.

Tras abandonar la práctica del fútbol finalizada la pasada temporada, las «circunstancias de la vida» le han permitido regresar al Real Avilés este curso para intentar quitarse la espina clavada del año pasado, cuando el conjunto blanquiazul cayó eliminado por penaltis del 'play off' de ascenso a Segunda B. Pese a que su intención para este año era ejercer como profesor de Secundaria tras realizar las oposiciones, «no aparecía nada ni tenía pinta de que fuera a ser así al menos hasta junio, y cuando me llegó la oferta del Avilés no me lo pensé».

Todo se fraguó el domingo, después del encuentro frente al Tineo. «José Luis Tamargo y Pablo Lago me propusieron volver porque querían más experiencia en la portería. Por suerte, lo podía compatibilizar, y vi con buenos ojos regresar para aportar todo lo que pueda hasta final de temporada». Guillermo afirma encontrarse «bien, porque me he estado cuidando, pero evidentemente no es lo mismo entrenar solo que con entrenadores y el grupo. Necesitaré un tiempo para estar al ciento por ciento, pero estoy muy ilusionado».

Yago Vázquez fue presentado por el director deportivo José Luis Tamargo. / Marieta

El meta conoce la «competencia que hay en la portería, con dos compañeros jóvenes pero con mucha calidad, y evidentemente tendré que ganarme el puesto en los entrenamientos». De cara a lo que resta de temporada, Guillermo no oculta que «el objetivo es ser campeones y ascender, y nosotros somos los primeros en exigirnos a nosotros mismos, pero no hay excederse en la presión, porque no es bueno».

Apuesta en blanquiazul

A las cinco de la tarde fue presentado ante los medios de comunicación Yago Vázquez (Redondela, 1990), central de más de 1,80 metros que ha hecho una apuesta muy importante para fichar por el Real Avilés. No en vano, según comentó José Luis Tamargo, «ha dejado un trabajo y su casa para venir por seis meses, pues aunque nosotros le ofrecimos una temporada y media, él ha sido muy honesto y ha preferido firmar hasta junio y luego decidir entre las dos partes su continuidad o no en función del rendimiento, algo que no suele ocurrir en el fútbol».

Vázquez, con experiencia en el Pontevedra y el Choco, siempre en Tercera, aunque con dos 'play off' de ascenso a Segunda B disputados, viene «de jugar todo esta temporada, incluidos los 90 minutos del domingo, y estoy disponible para competir cuando el entrenador lo decida». El gallego llega con «hambre de fútbol» y con el único objetivo de «lograr el ascenso».

La presión y la exigencia no le asustan, pues estuvo dos temporadas en el Pontevedra, «un equipo con bastantes similitudes al Real Avilés». Del club tiene bastantes nociones, pues «José Luis -Tamargo- me ha explicado el proyecto, el cual me parece muy ambicioso y atractivo, y además hablé con Luismi, con el que jugué varios años en Galicia». Además, al delantero Jorge Rodríguez lo conoce de «enfrentarme alguna vez a él».

Tanto Guillermo como Yago Vázquez realizarán su primer entrenamiento con el grupo hoy, pues el meta estuvo el lunes en la sesión, pero tuvo lugar en Los Balagares.