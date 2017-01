El Avilés quiere experiencia en la portería

El cuerpo técnico del Real Avilés se decantó finalmente por recuperar para la causa del Real Avilés al veterano portero de 38 años, Guillermo Suárez Rodríguez, que ayer lunes ya se entrenó con sus compañeros a las órdenes de Pablo Lago, en las instalaciones del Hotel Los Balagares. El acuerdo, que se alcanzó en la noche del domingo tras asistir el guardameta al partido del Suárez Puerta ante el Tineo, se cerró este lunes una vez resueltos los últimos flecos del fichaje el contrato es hasta final de temporada.

Guillermo había acudido el pasado miércoles al entrenamiento del Avilés en el campo de Santo Domingo, aunque «estaba por Avilés y fui a saludar a los compañeros, nada más», y asegura que «no se habló nada» sobre la posible vuelta de Guillermo a la actividad deportiva, que aparcó al final de la pasada campaña para dedicarse a la enseñanza como profesor de matemáticas.

El interés surgió el viernes, cuando «Pablo Lago me llamó para preguntarme si el domingo podía ir al partido para hablar con José Luis Tamargo», cosa que hizo Guillermo: «Me planteó la posibilidad de volver a jugar y me pareció una buena opción, pero tenía que hablarlo en casa y ver si las cosas se podían encajar para asumir el regreso al fútbol de competición».

En tres-cuatro semanas espera estar en forma y viene «para jugar y ayudar al equipo»

La falta de ofertas de trabajo en la enseñanza hace posible que el ovetense haya decidido aceptar la propuesta de aparcar su retiro para reforzar una portería muy joven. Esteve Peña y Lucas Anacker, con el que se reencuentra tras compartir puesto el pasado ejercicio, son menores de 23 años. El tercer portero que se había fichado, Carlos Castro, aún es juvenil y se está rodando en el Condal desde hace un mes en calidad de cedido.

«Me han dicho que necesitan experiencia y eso es lo que puedo aportar, para ayudar al equipo y mis compañeros, que son jóvenes y tienen proyección. Ya que no puedo enseñar en el Instituto, haré un poco de maestro con ellos», dice en clave de humor, si bien el ovetense vuelve para jugar: «Estoy muy ilusionado y lucharé por el puesto, claro, si no tuviera esa confianza ni me habría planteado regresar».

Del tiempo que precisará para ponerse en forma echa la vista atrás para hacer una referencia: «Me pasó algo parecido en Mieres, llegué en diciembre y en quince días ya estaba jugando. Ahora no te puedo decir cuando estaré en forma, lo podré valorar tras esta primera semana de entrenamientos. De peso estoy bien, pero al margen de lo físico hay que coger portería y recuperar las sensaciones. Supongo que necesitaré entre tres o cuatro semanas para estar en condiciones».

Guillermo es un portero con una trayectoria muy amplia, repartida en una decena de equipos de Segunda B y Tercera División, y con formación de base en la cantera del Real Oviedo, llegando a militar en el filial tras su etapa juvenil. Tras salir del club azul, en el que no tuvo oportunidades ni en el segundo equipo, el portero ha militado en el Colloto, Universidad de Oviedo, Gimnástica de Torrelavega, Marino de Luanco, Luarca, Langreo, Caudal y Real Avilés.

Su estancia más larga se da en el Marino, siete campañas desde la 2004-05 a la 2010-11) y las tres últimas se ha movido con Pablo Lago como entrenador, primero en Langreo, después en Mieres y finalmente en Avilés, donde se volverá a poner los guantes ocho meses después de retirarse en un partido imposible de olvidar. Guillermo jugó su último partido en el Suárez Puerta ante el Lagun Onak, en el 'play off' de ascenso a Segunda B. El portero llegó a lanzar sin suerte uno de los 24 penaltis de la tanda que dejó en la cuneta al conjunto blanquiazul, y la suya fue una de las imágenes de la tristeza una vez que se consumó la eliminación.

El entrenador del Avilés, Pablo Lago, razona el fichaje de Guillermo en la necesidad de contar «con un toque de experiencia en la portería para complementar la juventud de Lucas y Esteve. Confiamos en ellos y han demostrado sus posibilidades, pero hemos entendido la importancia de contar con un portero como Guillermo, que tiene una trayectoria impecable».

Del golpe moral que puede suponer para los actuales guardametas, Lago dice que «la competencia siempre es buena y a ellos les vendrá bien para mejorar trabajar todos los días al lado de Guillermo». El técnico no entra a valorar la posibilidad de que Lucas o Esteve puedan salir cedidos porque «no nos sobra ninguno, pero no sé lo que ellos pueden pensar y lo que vaya a decidir el club».

Charla en Los Balagares

El primer día de Guillermo no fue de gran intensidad, porque la sesión del lunes se limitó a gimnasio, después de un desayuno con charla en Los Balagares. Raúl Arias, que ayer regresaba a México, y Álvaro López, hicieron sus reflexiones sobre el partido del domingo, animando a jugadores y técnicos a seguir trabajando por el proyecto. José Luis Tamargo, José Ramón Cañedo y Dennis Colmenares, también participaron en esa charla, que todos valoraron muy positivamente.

Para este martes se espera la llegada a Avilés del entrenafor argentino Luis Scatolaro, que se incorporará al equipo.