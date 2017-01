El Real Avilés ficha a Alberto Delgado

El Real Avilés ya cuenta por fin con uno de los dos centrales que deseaba firmar en el mercado invernal. Después de que se truncaran las opciones de Goldar, Zamora, Chema Antón, Jorge o Gotor, el elegido ha sido finalmente Alberto Delgado (Cabezón de la Sal, 1991), central zurdo que puede jugar de lateral izquierdo formado en las categorías inferiores del Racing de Santander.

El fichaje todavía no es oficial, pero el acuerdo entre club y jugador está cerrado y se espera que el cántabro acuda hoy al entrenamiento del primer equipo para ejercitarse a las órdenes de Pablo Lago y firmar su contrato. No es seguro todavía si estará disponible el domingo debido al tránsfer, aunque al técnico no le vendría nada mal, puesto que sólo cuenta en estos momentos con quince jugadores del primer equipo debido a las lesiones.

Tras iniciarse en esto del fútbol en las divisiones inferiores del Textil Escudo, Alberto Delgado llamó pronto la atención del club más importante de su Cantabria natal, el Racing, donde continuó su formación hasta llegar al filial, conjunto en el que jugó dos temporadas, una en Segunda B y otra en Tercera. Posteriormente recaló en el Barakaldo, equipo con el que ascendió a Segunda B y se mantuvo en la división de bronce durante dos temporadas, disputando 21 y 31 encuentros, respectivamente.

Su siguiente club fue el Amorebieta, también del grupo vasco, conjunto de mitad de tabla en el que participó en 28 partidos. Menos presencia tuvo el curso pasado en el Leioa, equipo en el que coincidió con su excompañero en el Racing y exmeta blanquiazul Ángel Díez, quien probablemente le haya hablado sobre el entorno del Real Avilés. El curso pasado no tuvo continuidad debido a las lesiones y se tuvo que conformar con disputar 16 encuentros, quince de ellos como titular.

Conseguida la permanencia con el Leioa, su siguiente destino fue el Senica de la Primera División eslovaca, conjunto en el que también militaban otros jugadores españoles como Pirulo, Guille Andrés o Astray. Pese a ser titular habitual, el cántabro decidió rescindir su contrato el pasado día 17 con el objetivo de regresar a España, aceptando finalmente la oferta presentada por el Real Avilés, conjunto en el que podría continuar la próxima temporada en caso de ascenso a Segunda B, objetivo tanto del jugador como del club.

Aunque la mayor parte de su carrera se ha empleado como lateral izquierdo, llegando a ser internacional sub16 con la selección española, Alberto Delgado también puede actuar como central zurdo, aprovechando su velocidad y capacidad para ir al corte, pues se trata de un jugador expeditivo. Con el combinado nacional, Delgado coincidió con jugadores como Thiago Alcántara (Bayern), Luna (Eibar), Gaztañaga (Real Sociedad), Ángel (Reus) o Dani Nieto (Numancia).

Con la llegada de Alberto Delgado, que se podría oficializar hoy a la espera de ser presentado, la plantilla del Real Avilés quedará compuesta de la siguiente manera: Esteve Peña y Lucas Anacker (porteros), Pablo Suárez, Pantiga, Diego Nuño, Alberto Delgado, Manu Blanco y Keko (defensas), Dudi, Palazuelos, Álex Seger, Nacho Méndez, Marcos Torres, Álex Arias, Luismi y Matías (medios), y Jorge Rodríguez, Álex García y Ríos (delanteros).

De aquí al martes habrá más incorporaciones, con prioridad para un defensa central que pueda actuar como pivote, y a mayores un jugador de banda izquierda e incluso un portero con experiencia. Todo depende de las posibilidades que ofrezca el mercado, pues José Luis Tamargo busca jugadores con nivel de Segunda B.