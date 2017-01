«No descartamos la compra del Avilés»

El director ejecutivo de IQ en los proyectos futbolísticos como el del Real Avilés, Tonatiuh Cuevas, se despidió ayer con un hasta pronto en un regreso a México que se pensaba doble antes de conocer que Raúl Arias se queda en Avilés. Los dos responsables deportivos del grupo inversor que gestiona el club y la auditora económica Dennis Colmenares, presenciaron el domingo en Santa Catalina el partido, del que no salieron muy contentos por la pérdida de dos puntos cuando se pudo ganar con solvencia.

-¿Dos semanas en Avilés han servido para mejorar las perspectivas del proyecto?

-Hay muchas tareas pendientes, pero el objetivo se cumplió sabiendo que debemos dar continuidad a estos primeros pasos en el conocimiento que hemos tenido del equipo. Estamos haciendo una planificación en torno a lo que empezamos a estructurar. La primera impresión ha sido muy buena, las bases para conseguir los objetivos son muy buenas y el balance de estos días es muy satisfactorio. A nivel personal la ciudad nos ha parecido muy bonita y las personas encantadoras.

«Un club que quiere caminar tiene que tener al lado al Ayuntamiento y a los aficionados»

-Muchos se preguntan si esas bases son tan buenas como para que en unos días se haya decidido intentar la compra del club cuando hasta ahora solo se hablaba de gestionar.

-Quizás hubo alguna interpretación equivocada. Te puedo decir que desde nuestra llegada aquí no hemos cambiado nada de nuestro pensamiento. La intención de comprar un equipo en España no se dio a raíz de venir al Avilés, eso lo teníamos claro desde México y quizás los plazos no se entendieron». Cuevas recalca que «para nosotros como grupo es una cuestión muy importante adquirir un equipo.

-El máximo accionista ha manifestado que no tiene interés en vender sus acciones, pero que escucha a todo el que proponga negocio. IQ no desvela el plan de su oferta.

-Nosotros hemos tenido una pequeña plática y ahora en ese sentido viene ahora Álvaro para seguir platicando para llevar el tema con la actual presidencia y ver qué se puede hacer.

-¿Son optimistas? Otros ofertaron antes sin éxito.

-Estamos seguros que buscando el bien del club podamos llegar a un acuerdo. Será un tema tanto económico como deportivo, que el presidente actual se convenza de que hacemos las cosas bien en el proyecto del equipo y que podemos llegar a un acuerdo económico que a él le sea interesante. No en vano es desde hace muchos años el máximo accionista y eso le ha costado su dinero por lo que tiene derecho a elegir a quién le vende el club si es que lo hace. Somos optimistas y lo importante es que el club gane y con ello la ciudad

-Una ciudad en la que el Ayuntamiento no logra entenderse con el Real Avilés y que lo tiene embargado.

-Eso es algo negativo en nuestro acercamiento porque hay otros lugares en los que la ayuda del Ayuntamientos incondicional. Aquí hemos encontrado eso y es una de las cosas importantes que se deben arreglar con la propiedad del club porque pensamos que siendo propietarios una de las cosas que haríamos sería tener un acercamiento con la institución y solventar los temas que están pendientes. Hoy en día no hay proyectos en ningún club del mundo que caminen sin el apoyo del Ayuntamiento, de la afición y también de los medios de comunicación. Los equipos solamente avanzan si hay un esfuerzo integral.

-Antes apuntó que en otros sitios encontrarían abiertas las puertas institucionales. ¿Han recibido propuestas de algún club?

-Ya los teníamos antes de venir al Avilés, se nos acercaron algunas entidades y hemos hecho valoraciones porque queremos ser propietarios, es una condición importante en nuestro proyecto. Pero como decía Raúl, si te quieres comprar un auto y al poco no le puedes cambiar las ruedas ni el volante. Ese es el sentimiento nuestro para tener un equipo, tenemos experiencia y mucha confianza en lo que hacemos.

-¿Y por qué el Avilés?

-Esa pregunta suena como que el club no sea tan bueno o atractivo como hay otros. Hemos ido estos días a otras ciudades y el Real Avilés tiene mucha historia y poniendo ganas podemos llevar lejos a este equipo y conseguir unir de nuevo a la afición. Dudar de las posibilidades de este club es como discriminar y creo que el Avilés puede llegar muy lejos si se lo propone alguien.

-¿Es cierto que este proyecto tiene mucho en común con el que manejan en México?

-En muchos aspectos así es, como el de la afición, que aquí está desencantada por recientes proyectos que fueron fugaces. En el equipo de México que vamos a coger la afición es muy fiel y ha tenido cuatro ocasiones en las que el club estuvo cerca de desaparecer. Entiendo las dudas que pueda tener la gente, pero con tiempo y trabajo se verán las cosas.

-Aún no se conoce el nombre del equipo mexicano.

-Estamos esperando que todo el papeleo esté resuelto antes de hacerlo oficial, estos días estaba Álvaro en esos trámites en México y pronto lo podremos anunciar.