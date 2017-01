«Para ser campeones debemos ganar en campos difíciles como el del Praviano»

Hombre de fútbol y con experiencias de todo tipo dentro del deporte rey, Pablo Lago no se fía para nada del Praviano de cara a la visita de mañana del Real Avilés al campo de Santa Catalina (16.15 horas). Pese a que los rojillos cuentan con uno de los presupuestos más bajos de la categoría y su objetivo no es otro que conseguir la permanencia en Tercera, el entrenador blanquiazul tiene claro que «no va a ser un partido fácil. En esta época los campos ya se empiezan a llenar de agua y la salida a Pravia es complicada».

En ese sentido, Lago es consciente de que «hay bastante rivalidad, muchos jugadores que han estado en Avilés están jugando ahora allí y mirando la plantilla ves futbolistas con experiencia en la categoría y el Praviano los tiene con calidad como Dani Corgo, Balsera o Morán». Por tanto, para ganar, el Real Avilés debe «hacer las cosas muy bien y como siempre intentar ser fuertes defensivamente, como el último partido, pues no encajar gol nos da muchas posibilidades de victoria».

El Real Avilés afronta el partido en cuadro, con tan solo dieciséis futbolistas disponibles ante la salida de Andy y las lesiones de Dudi y Nacho Méndez. «Tendremos la baja de nacho para bastante tiempo, que además se nos une a la de Dudi, y tendremos que suplirle en el centro del campo». En estas circunstancias, Lago anhela refuerzos y no lo oculta. «Quedan diez días de mercado y estamos esperando por fichajes. De momento estamos aguantando bien a nivel de lesiones, este último mes la gente ha aguantado muy bien y por lo menos tenemos dieciséis para este fin de semana. Ojalá la semana que viene ya podamos tener disponible algún refuerzo».

El técnico realavilesino no quiere que se repita lo acontecido en el encuentro de la primera vuelta en el Suárez Puerta, donde el Praviano no se rindió y a punto estuvo de sacar algo positivo. «Tenemos la experiencia contra ellos de jugar una primera parte excelente, pero una segunda mala en la que se nos complicó el partido. Es un equipo que compite hasta el final, como todos los conjuntos de la categoría, y evidentemente no te puedes relajar en ningún momento». Menos a estas alturas del campeonato, donde la liga se puede decidir «en partidos como estos. Debemos ganar en Pravia para seguir manteniendo las diferencias, pues como siempre digo, los tres primeros puestos van a tener una alta puntuación y cualquier derrota puede penalizar mucho».

Ante el Tineo, a las 16.15

El Real Avilés jugará por primera vez como local por la tarde esta temporada. Lo hará la próxima jornada frente al Tineo, debido a que el Barcelona jugará al mediodía contra el Betis en Primera División. La intención de José Luis Tamargo era jugar el sábado a las 16.15 horas, pero el Tineo no aceptó el campo y el encuentro se disputará finalmente a esa misma hora pero el domingo, rompiendo la constante habitual de esta campaña.