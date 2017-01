Lago ensaya con Seger para sustituir a un Nacho Méndez que estará un mes de baja

Definitivamente Nacho Méndez no está teniendo fortuna esta temporada. Cuando, aprovechando la ausencia de Dudi, se estaba haciendo con el puesto de titular al lado de Palazuelos en el doble pivote, el centrocampista ovetense conoció ayer el alcance definitivo de una lesión que llevaba arrastrando casi dos semanas, pues la sufrió en el Apptelo Sotón ante el Lenense. Lo que parecía en su momento un simple pisotón ha derivado en una fractura en la falange proximal del quinto dedo del pie derecho que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes.

Por este hecho, Méndez llevaba sin entrenarse toda la semana, a cuestas con tratamientos y pruebas médicas, después de jugar ante el Llanera a pesar de no encontrarse al ciento por ciento. Para sobreponerse a este contratiempo, el entrenador blanquiazul, Pablo Lago, ensayó ayer en un 'partidillo' de once para once para el que reclutó a varios jugadores del filial con el sueco Alex Seger al lado de Rubén Palazuelos.

Se trató de un partido con buena intensidad aunque sin goles al que asistieron José Manuel Muñiz, entrenador del filial, Xiel, técnico del juvenil de División de Honor y director de la escuela, los mexicanos Raúl Arias y Tonatiuh Cuevas, y el director deportivo José Luis Tamargo. Lago intentó equilibrar en cierto modo los equipos, aunque también dejó pistas sobre el 'once' por el que podría apostar el domingo ante el Praviano (Santa Catalina, 16.15 horas).

De esta manera, sin peto jugaron Esteve Peña; Pablo Suárez, Pantiga, Diego Nuño, Keko; Seger, Palazuelos; Marcos Torres, Luismi, Matías; y Álex García (Ríos). Con peto lo hicieron Lucas Anacker; Albuquerque, Jairo Llosa, Michu (Juan Pablo), Manu Blanco; Bayón, Kike Ferrao, Álex Arias, Juan Pablo (Diego); Ríos (Álex García) y Jorge Rodríguez.

Sorprendió ver junto a la mayoría de jugadores del filial, y además en el puesto de pivote, a Álex Arias, algo que da a entender que el avilesino no tiene el puesto asegurado de cara al domingo, mientras que, por el estado del terreno de juego, sí podría tener sus opciones Luismi, que ayer además se mostró muy activo con el balón. También está en duda la titularidad de Jorge Rodríguez, en una situación muy parecida a la del 'mago', en su caso en detrimento de Álex García.

Así las cosas, un posible 'once' para el domingo sería el formado por Esteve Peña; Pablo Suárez, Pantiga, Diego Nuño, Keko; Seger, Palazuelos; Marcos Torres, Luismi, Matías; y Álex García. Aun así, Álex Arias y Jorge Rodríguez son dos pesos pesados dentro del equipo y nunca se puede descartar su titularidad, independientemente de quién pueda ser el sacrificado.

Hoy, a Los Balagares

Tras ejercitarse durante toda la semana en el campo sintético de Santo Domingo, en Miranda, el Real Avilés acudirá hoy al Hotel URH ZEN Balagares, para a partir de las 10.30 horas realizar una sesión de gimnasio y spa. A ella acudirá Dudi, que aunque todavía no puede competir sigue quemando etapas en solitario.

En cuanto a los fichajes, José Luis Tamargo continúa viendo y negociando con jugadores y en cualquier momento pueden llegar incorporaciones, aunque ayer tampoco fue el día. Quedan ya, eso sí, once, para que concluya el mercado de fichajes, a excepción de si se trata de jugadores profesionales en paro. Un par de centrales siguen siendo la prioridad del club.