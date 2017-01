«Tanto el Real Avilés como la ciudad me han sorprendido gratamente»

Campeón de liga como jugador (Puebla) y como entrenador (Necaxa), e internacional con la tricolor, Raúl Arias (Ciudad de México, 1957) es toda una institución en el fútbol mexicano. Sin embargo, la falta de un proyecto atractivo en los últimos años para dirigir, el 'profesor' aceptó la propuesta de Álvaro López y se convirtió en el director deportivo del grupo IQ Finanzas, a través del cual ha desembarcado en el Real Avilés, un club que le ha «sorprendido gratamente» en los días que lleva en la ciudad, donde permanecerá hasta el próximo día 23.

Lleva varios días en la ciudad y la primera pregunta es obligada. ¿Qué le está pareciendo tanto Avilés como el Real Avilés? ¿Se esperaba algo así?

Cuando estás lejos es difícil hacerse una idea. Puedes tener alguna referencia, pero hasta que no lo ves de cerca realmente no sabes cómo son las cosas. Por eso decidí venir. Para mí hubiese sido más cómodo dar consejos desde allí, pero yo no soy así. Me gusta implicarme con lo que hago, darlo todo, y creo que venir hasta aquí era fundamental. Estoy viendo mucho fútbol, partidos, entrenamientos... He conversado mucho con gente del club y gente del fútbol en Asturias, y la verdad es que todo me está sorprendiendo para bien. Pienso que podemos hacer un buen trabajo aquí.

Usted es un técnico de reconocido prestigio en México. ¿Cómo surgió su entrada en IQ Finanzas y por qué aceptó el reto blanquiazul?

Conocí a Álvaro López cuando estaba entrenando en 2015 al Atlético San Luis, con el que estuvimos a punto de ascender. No continué allí, no me ofrecían proyectos atractivos, sino contratos bien pagados pero de 'ganar o morir', y surgió la propuesta de Álvaro para entrar en IQ Finanzas. Me dijo que él creía que yo no estaba lo suficientemente reconocido y que cuando surgiera algún proyecto deportivo para el grupo yo tendría influencia y podría elegir mi puesto. Acepté y aquí estoy, muy contento y con mucha ilusión.

Por el momento, ya ha anunciado que vendrá a Avilés con frecuencia para seguir de cerca la evolución del proyecto, pero, ¿se plantearía venir a vivir aquí?

No tendría problema. Mi primera mujer vivió quince mudanzas y con la segunda ya llevo unas veinte. Los entrenadores estamos acostumbrados a estoy en el caso de que lo viese necesario vendría sin problema.

Sus funciones ahora mismo se basan en colaborar con la dirección deportiva y apoyar al cuerpo técnico. ¿Qué avances ha podido hacer en estos días? ¿Qué necesita el equipo?

En cuanto a la plantilla, creo que el Real Avilés tiene un buen equipo, pero debemos reforzarlo si queremos asegurar el ascenso, dentro de que en el fútbol no hay nada seguro. En cuanto al cuerpo técnico, me han trasladado las necesidades. De nada sirve traer yo cosas sin escucharles a ellos primero. Me han dicho lo que necesitan, principalmente más herramientas, material, alguna persona más dentro del cuerpo técnico... y ahora yo en la medida de lo posible intentaré proporcionarles todo ello.

¿Qué diferencias aprecia entre el fútbol mexicano y el español?

Pues hay algunas. Aquí en el norte me llama la atención que influye mucho el estado de los terrenos de juego. Por tanto, para jugar aquí se necesitan jugadores que se puedan adaptar tanto a un campo que esté como una alfombra como a uno que esté embarrado. Dependiendo de ello se pueden ver partidos rápidos, con ritmo y calidad, o trabados y de mucho roce.

Usted lleva varias décadas en el mundo del fútbol. ¿Qué cambios ha observado?

Se habla mucho del Brasil de Pelé, de la Argentina de Maradona, de la Holanda de Cruyff... -es cierto que Maradona nos hizo dudar en su momento de si lo más importante era el colectivo o la individualidad, pero es que él era una fiera... un líder de los que ya no quedan-, pero yo pienso que el mejor fútbol que se ha visto en la historia fue el practicado por el Barcelona de los últimos años. La precisión, la efectividad, la condición física... todo ha evolucionado mucho. Curiosamente, cada vez se habla menos de fútbol. Los jugadores, los dirigentes y los aficionados cada vez hablan menos del juego y más de lo que le rodea. Eso es peligroso.

Como internacional y figura dentro del fútbol mexicano, ¿cómo ve a su selección?

En México sigue habiendo buenos jugadores, pero quizá faltan líderes. Es por ello que tiene que seguir jugando Rafa Márquez, por ejemplo. En su día pude entrenar a la selección, estaba entre los candidatos candidatos, pero finalmente eligieron a Sven-Göran Eriksson en una decisión muy controvertida. En el fútbol actual faltan líderes habitualmente. El fútbol formativo genera jugadores talentosos, pero pocas veces líderes. La gente que estamos dentro debemos trabajar en eso.