Tamargo ve «muy difícil» fichar a Jorge Gotor y ya trabaja en «otras opciones»

Aunque el futbolista prefiere no hacer declaraciones hasta que se cierre su destino, algo que ocurrirá en los próximos días, Jorge Gotor y José Luis Tamargo, director deportivo blanquiazul, se ponían de acuerdo ayer para definir la situación que viven en estos momentos las dos partes de la negociación: el Real Avilés y el central zaragozano.

Mientras que Gotor reconocía que está «casi descartada» su llegada a Avilés, Tamargo confirmaba que el fichaje está «muy difícil» y que ya ha activado otras opciones para el puesto de central, prioridad absoluta en este mercado invernal. El central diestro, todavía futbolista del Eldense, está negociando con un equipo de Indonesia, liga que ya conoce de su paso por el Mitra Kukar. Esta es su primera opción, el Real Avilés la segunda, y el director deportivo realavilesino no está dispuesto a esperar más.

Gotor no es el primer defensor que se le escapa de las manos al conjunto blanquiazul en este mercado invernal. Goldar, de la Ponferradina, estuvo en conversaciones con Tamargo, pero finalmente decidió quedarse en El Toralín al ganarse el puesto antes del parón navideño. Pablo, del Somozas, prefirió quedarse definitivamente en Segunda B, mientras que Zamora, que dejó L'Hospitalet, recaló en las filas del Extremadura. Otro futurible, Chema Antón, no se moverá del Eldense por motivos familiares.

Así las cosas, Tamargo no oculta que «lo que más nos perjudica es estar en Tercera División. A todos los jugadores con los que hablamos les atrae mucho nuestro proyecto, pero muchos ven con malos ojos bajar a Tercera, porque estamos hablando con futbolistas de nivel de Segunda B. No queremos un jugador para unos meses, si no uno que nos valga para ascender este año y continuar en el equipo la próxima temporada. No es fácil, pero lo intentaremos hasta el final. Firmar a dos centrales es nuestra prioridad», aseguraba ayer el director deportivo blanquiazul.

Otro de los futbolistas con los que contactó Tamargo estas semanas fue Jorge, gemelo del exguardameta blanquiazul Alejandro. El gijonés se encuentra en estos momentos en las filas del Burgos y llegó a pensar en salir y regresar a Asturias, aunque finalmente, un cambio a mejor en el proyecto tras el parón navideño le animó a continuar, descartando recalar en el cuadro blanquiazul. Raúl Arias, que está en contacto diario con Tamargo desde su llegada a Avilés, también está viendo futbolistas y aconsejando a su compañero, si bien sus conocimientos de la Segunda B española son todavía muy pequeños. En ese sentido, el entrenador mexicano cenó ayer con su compatriota Joaquín del Olmo, directivo del Real Oviedo y exjugador suyo, con el objetivo de seguir empapándose de la cultura y el fútbol que se practica en España, y sobre todo en Asturias.

Aunque, al margen de la prácticamente truncada de Gotor, no hay ninguna negociación realmente avanzada, los próximos días serán cruciales de cara a la composición de la plantilla blanquiazul para lo que resta de temporada. Así, no se espera que hoy pueda cerrarse fichaje alguno, aunque tampoco es descartable.