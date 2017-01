«La realidad es que hay 19 equipos que están por debajo de nosotros»

Como en los tiempos de crisis tras perder un partido señalado, el primer equipo del Real Avilés vivió un lunes con ciertas caras de circunstancias por el rocambolesco 5-7 registrado en la visita al Lenense. No es la primera vez que se marcan siete tantos, pero encajar cinco es impropio y ese lastre parecía teñir de negro la realidad de un Avilés líder. Y como en esos días de cabezas gachas por perder, hubo jornada de reflexión con dos horas de vestuario para reflexionar sobre la charla y las imágenes del encuentro para evitar las alegrías que se permitieron en Pola de Lena.

Pablo Lago, entrenador del conjunto blanquiazul, analizaba lo sucedido, con el espíritu que da hacerlo desde la victoria: «Hay mucha exigencia en el Real Avilés, nosotros somos los primeros en exigirnos y la realidad es que hay cosas que mejorar, pero otras que se hacen muy, muy bien. El domingo marcas siete goles, algo que habla del buen trabajo ofensivo del equipo, pero intentamos no encajar y nos metieron cinco. No siempre vamos a marcar tanto para ganar».

Dicho lo cual, el técnico vegadense también recuerda que «a nivel de juego, de posesión de balón y de finalización, creo que hicimos el mejor primer tiempo de la temporada. En el segundo, después de marcar el quinto, nos metieron atrás con balones aéreos que no fuimos capaces de dominar. Entre saques de falta, de banda y de córner, casi llegaron a meterse en el partido».

«Otros estarán peor, lo importante es sumar los tres puntos, lo demás se puede corregir»

El problema en la defensa de las acciones a balón parado y las posteriores segundas jugadas, sigue sin solucionarse. Ayer hubo repaso en profundidad con el vídeo: «En la primera parte lo hicimos mejor, porque también tuvieron muchas faltas y las defendimos bien. En la segunda se volcaron en nuestro campo sin miedo y con siete jugadores al remate. En cuatro goles cometimos errores de colocación, de marcaje o de consistencia defensiva y encima nos hacen otro gol de falta frontal directa, el cuarto de la temporada que tampoco es normal».

Las comparaciones no siempre son referencia y así lo entiende Pablo Lago cuando se reflejan los 22 goles encajados en 20 jornadas por los 18 en todo el campeonato anterior: «También llevamos muchos más goles a favor -16 para ser exactos, 51 ahora por los 35 del pasado ejercicio-. El equipo arriesga más y eso se nota, sobre todo porque atrás es donde más justos estamos. El problema de encajar no es culpa de porteros y defensas en exclusiva, más si cabe a balón parado porque todos tienen que defender». Los refuerzos, se supone, tienen que llegar para elevar el nivel de seguridad: «Está claro que necesitamos gente porque además se nos han ido varios jugadores y también hay lesiones».

El análisis tras un mal día «siempre se hace mejor desde la victoria, y es con lo que se queda el grupo. Estamos muy contentos por el nivel de juego, pero hemos asumido que debemos ser mucho más fuertes y contundentes, estar más concentrados. La sensación y la realidad que tenemos es que hay 19 equipos que van por debajo de nosotros y el balance de la jornada fue bueno porque el Sporting y el Marino se dejaron dos puntos en sus partidos».

El rol de Palazuelos

Muchos apuntamos en Pola de Lena la marcha del campo de Palazuelos con el descontrol que sufrió el equipo. Lago reconoce la importancia del cántabro: «Es un jugador muy importante, y más cuando no teníamos más jugadores específicos para esas posiciones de pivote por la marcha de unos, la lesión de Dudi y la gripe de Seger. Tenía una pequeña molestia y decidimos guardarle tras marcar el quinto gol porque es bueno poder darle descanso, como hicimos con Jorge Rodríguez».

Mientras se produce la charla de Lago con la prensa alguien, no sin razón, advierte que «mejor encajar cinco pero ganar, que empatar», con referencia al tropiezo del Sporting B en Ceares y al propio del Avilés en Santianes: «Lógicamente ellos estarán peor y nosotros salimos mucho más cabreados de Colunga porque no ganamos y el equipo no estuvo bien. En Pola de Lena hicimos una primera parte que es difícil de mejorar y nos quedamos con eso y sobre todo con los tres puntos porque eso es lo importante. Los errores los podemos corregir pensando ya en el Llanera».