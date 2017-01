El Real Avilés declina fichar a Jero

Jero Herrera no jugará finalmente en el Real Avilés. Después de tres días a prueba, el joven futbolista sevillano de 21 años no ha convencido ni a Pablo Lago ni a José Luis Tamargo. Lateral o extremo zurdo, perfil que busca el club para reforzar el equipo en este mercado invernal, su principal hándicap fue arrastrar una antigua lesión muscular, una rotura fibrilar de tres centímetros, que le impidió estar al ciento por ciento en los entrenamientos.

En ese sentido, en la prueba de fuego del miércoles, cuando tuvo lugar un partidillo a campo completo con participación de jugadores del filial y del juvenil para hacer dos equipos de once futbolistas, el exintegrante del Waldstetten alemán no pudo finalizar el ensayo al sufrir molestias en la zona afectada. Pese a su experiencia en Tercera con el Coria y el fútbol germano, Jero no convenció y ayer recibió la decisión del club, de tal forma que hoy tomará un avión para dejar la ciudad, después de pasar estos días en un hotel sufragado por el club.

Tras esta decisión, el director deportivo blanquiazul, José Luis Tamargo, continúa peinando el mercado en busca de tres perfiles de jugadores: un central específico, otro que pueda actuar también como pivote defensivo y un futbolista de banda izquierda que cubra las posiciones de lateral y extremo, en vista de que Andy no ha contado para nada durante la primera vuelta, pese a poder ocupar esta segunda demarcación.

Tras el 'no' de Alberto González en verano, que finalmente fichó por el Lealtad de Segunda B, donde ha cuajado una gran primera vuelta, y la ruptura de las negociaciones con David Goldar, que en el tramo final de 2016 se hizo un hueco como titular en la Ponferradina, también en Segunda B, Tamargo sigue buscando centrales tanto en Asturias como fuera de la región, jugadores contrastados que lleguen al club para subir el nivel existente.

Lo más positivo para el Real Avilés en este mercado de invierno que finaliza el día 30, y teniendo en cuenta que las posibilidades económicas han aumentado mucho con la llegada de IQ Finanzas, es que el equipo avilesino sólo tiene cubiertas 13 de las 16 fichas permitidas para jugadores mayores de 23 años después de la marcha de Nacho Fernández. Con ese amplio margen, los técnicos pueden sondear el mercado de futbolistas contrastados en Segunda B sin que la edad pueda condicionar su incorporación a un proyecto que solo busca el objetivo del ascenso, campeonato incluido.