«El balance es de matrícula de honor»

Pablo Ballesteros Lago (Vegadeo, 31 de agosto de 1974) tiene al Real Avilés donde se había proyectado en el diseño de un proyecto deportivo que se torció casi nada más empezar y que a punto de fracturarse ha sufrido un vuelco con la llegada del grupo mexicano IQ Finanzas, que ha pagado las deudas de una temporada, aunque el último partido del año dejó un sabor amargo al colectivo blanquiazul.

-¿Escuece todavía ese empate que se regaló en Colunga?

-Han pasado unos días, pero el cabreo duró bastante. Forma parte del fútbol que puedas perder puntos en la última jugada, como ha sucedido en el caso contrario cuando hemos ganado nosotros al final, aunque es más extraño que pase cuando el equipo que marca en ese momento tiene dos jugadores menos. Pero cuando es más demérito nuestro le das vueltas y piensas que no pueden pasar estas cosas. Fue una pena dejarse esos dos puntos en una semana muy intensa por el cambio de gestión y el pago de las deudas.

-Alguien dijo que la llegada de un gestor con solvencia económica y el pago podía llevar consigo un pequeño bajón tras semanas dando el callo sin blanca. Y el equipo, ante el Urraca y en Colunga, no estuvo al nivel anterior.

-Estoy de acuerdo que al equipo le faltó, sobre todo en el último partido, la intensidad y frescura que por ejemplo tuvo en Tuilla y Noreña. En el club se han vivido dos semanas de mucha intensidad, han sucedido cosas importantes y todos nos queríamos ir de vacaciones con una victoria. Sin hacerlo bien, y en un campo que estaba muy mal, la pena fue no cerrar un partido que se nos puso de cara, primero por no marcar cuando ellos se quedaron con dos jugadores menos, y después porque no defendimos bien un saque de banda. Que te hagan un gol a balón parado en inferioridad entra dentro de lo posible si no defiendes bien.

-Pablo Lago tiene fama en algunos sectores de conservador, pero en Colunga los tres relevos fueron de ataque dejando a su único defensa, Keko, sin minutos, algo que también tuvo sus críticas.

-A toro pasado es muy fácil pensar que con un defensa más y quitar a un jugador de arriba es la mejor opción para los últimos minutos. Teniendo dos hombres más necesitábamos cerrar el partido cuanto antes y por eso de las cuatro posibilidades que teníamos en el banquillo tres eran de ataque y decidimos mantener el dibujo en un 4-4-2 con gente rápida como Matías, pero no logramos el objetivo.

-Ese tropiezo y anteriores apuros para ganar tiene su lectura.

-No somos tan buenos si no aguantamos todo el partido con la concentración que necesita un equipo que quiere quedar campeón y ascender. En ese sentido nos va a venir bien el descanso para volver más metidos de lo que acabamos el año y con mucha más concentración a la hora de competir, que nos falta algunas veces. Lo que pasó en Colunga es un toque de atención que llega cuando el equipo está líder después de jugar todos contra todos. Bienvenido sea si nos sirve de lección.

-Los tres de arriba empataron y lamentan la ocasión desperdiciada, que en el caso del Avilés era distanciar a Langreo y Sporting B.

-La situación clasificatoria es la realidad de lo que todos hemos hecho en la primera vuelta. Nadie está por encima del Avilés, con partidos buenos y no tan buenos. Las primeras vueltas no ganan ligas, te ponen en el camino y estamos en él. Sabemos por donde hay que mejorar y lo buenos es que lo tenemos que hacer estando en la primera posición.

-Todo es mejorable, pero con una situación de impagos como la sufrida por su equipo, la primera vuelta deja un saldo positivo, ¿no?

-Si lo analizamos partiendo de esos condicionantes externos, el balance es de matrícula de honor por la paciencia que han tenido todos los jugadores a nivel de entrenamientos y de partidos. El paso de las semanas hablando poco de fútbol no ha ayudado nada a la hora de competir, pero la gente se ha entregado al máximo y los resultados están ahí. Personalmente estoy muy agradecido al comportamiento de los futbolistas, que no se han quejado de nada en todo este tiempo, y contentísimo de que se haya solucionado el problema económico.

-Esa ha sido la mejor noticia porque el proyecto estaba a punto de irse al garete.

-Esa noticia no te va a dar las victorias, y lo hemos comprobado con el empate de Colunga, pero transmite una tranquilidad imprescindible para cualquier equipo y que en el Avilés no teníamos. El camino que llevaban las cosas no te permitía saber si el grupo iba a terminar la temporada y parecía que tocábamos fondo. La llegada del grupo IQ Finanzas nos ha aportado otra vez ilusión y un club que estaba sufriendo pasa a una situación de funcionamiento normal con la garantía económica que aporta el nuevo gestor.

-Desde que Pablo Lago entrena al Avilés el Suárez Puerta goza de casi un pleno de victorias, aunque en algunos partidos se pasan apuros por no 'machacar'.

-Somos de Tercera y la categoría está muy igualada. A veces no logras dar al juego un ritmo más alto y tienes que adaptarte a lo que hay. El equipo compite muy bien en una categoría en la que hay muy buenos jugadores repartidos en varios equipos, y cualquiera que tenga un buen día puede ganar al rival que sea. Nosotros hemos sentido eso siendo líderes y si los demás tienen menos puntos que nosotros supongo sentirán eso mismo o peor porque tienen menos puntos que el Avilés.

-Ahora que se puede y con la prioridad de ascender por encima de todo, llegarán fichajes.

-Sin duda necesitamos refuerzos. La marcha de Nacho Fernández, de Michael Awaah, la lesión de Dudi, nos debilitan y es necesario que vengan jugadores para ocupar esas zonas en las que estamos justos, como la defensa o el centro del campo. La suerte es que no hemos tenido lesiones en la defensa, pero hay jugadores que no tienen sustituto y hay que cubrir esa necesidad.

-¿Qué espera Pablo Lago de la segunda vuelta en ese duelo a tres con Langreo y Sporting B?

-Creo que va a estar como hasta ahora, muy igualado. Hemos hecho muchos puntos, pero cuesta ganarlos y baches los tendremos todos. El que sea más regular, que tenga más paciencia, estará arriba. A nivel de puntuación estoy seguro de que para ser campeón hay que superar los 90 puntos y para cualquiera de los que estamos ahí no será fácil, en nuestro caso tenemos que hacer una segunda vuelta como la primera.

-La ventaja en esta parte del campeonato es que los grandes tienen que pasar por aquí...

-A priori lo parece, pero eso no puedes saberlo hasta que pasa el partido y ves el resultado. Por nuestro campo tienen que pasar todos los de arriba, Langreo, Sporting B, Marino, Tuilla, Covadonga o Condal. Pero al mismo tiempo tenemos que visitar a los equipos que están de mitad de la tabla hacia abajo y ganar a los que se están jugando la permanencia siempre es muy complicado según avanza la competición. No va a ser fácil mantener el ritmo en casa y fuera, pero es por lo que vamos a trabajar.

-¿Qué le pide al nuevo año?

-Lo primero salud y después trabajo. A nivel deportivo, que el Real Avilés siga dando pasos adelante a nivel de club y deportivo, cuidar el entorno y a una afición que ojalá pueda ilusionarse con el ascenso del equipo a Segunda B. Tenemos que trabajar igual de duro que en estos meses para dar una alegría a la gente que nos sigue.

-¿Se ha imaginado esa posible alegría en algún sueño?

-Qué va. Bastante hemos tenido con el día a día y aunque ahora ha llegado la tranquilidad, el objetivo es que la llegada de IQ se vea correspondida con los mejores resultados y la consecución de lo que todos queremos que es el ascenso del Real Avilés a Segunda B.