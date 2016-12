«Animo a la gente a ser optimista»

Muy activo en las redes sociales, concretamente en Facebook, y siempre con una sonrisa dibujada en la cara, el director financiero de IQ Finanzas, Álvaro López, quiso analizar la actualidad del Real Avilés a través de un vídeo en directo al más puro estilo Arturo Elías, animando a la afición blanquiazul a «apoyar el proyecto» y a ser «optimistas de cara al futuro».

Aunque «tuvimos la victoria muy cerca y lo que buscamos siempre es ganar», el empresario chileno residente en México asegura que «estamos muy contentos porque hemos terminado el año primeros con 46 puntos». De ese modo, «si hacemos un segunda vuelta similar, podremos ser campeones y tener muy cerca el ascenso a Segunda B, lo que sería un súper logro».

En cualquier caso, López quiso tranquilizar a sus seguidores, pues «si no se logra esta temporada no importa. Fortaleceremos el equipo para subir el que viene». De todas formas, no dejó de incidir en que «el objetivo es subir esta misma campaña y después a Segunda División, al fútbol profesional. Una vez ahí, y aunque sea muy difícil, no faltará ambición para llegar a la máxima categoría».

«Mejoraremos el equipo en el mercado de invierno con jugadores españoles y de fuera»«Si no ascendemos este año la inversión está asegurada para intentarlo el que viene»

Si esto ocurre, si el Real Avilés asciende a Segunda División en las cuatro campañas de gestión de IQ Finanzas, el grupo inversor mexicano ser hará con el club. «Dentro del fútbol profesional analizaríamos la posibilidad de comprar el equipo y alguien del grupo, como podría ser yo, ejercería de presidente del club».

Álvaro López agradece y valora el trabajo que han realizado durante la primera vuelta directivos, jugadores y cuerpo técnico. «Nosotros no llevamos apenas dos semanas dentro de la entidad y todavía no hemos hecho ninguna inversión. Todo lo que se ha conseguido hasta ahora ha sido gracias al trabajo realizado en Avilés anteriormente», incide. Eso sí, «en poco tiempo haremos un gran aporte para que los jugadores y el equipo deportivo puedan desarrollar mejor su actividad».

Actitud positiva

Empresario, inversor, emprendedor... Álvaro López es un experto impulsor de negocios e iniciativas, una persona acostumbrada a vivir con el riesgo pegado a los talones y que no oculta sus éxitos en las redes sociales. «Subieron Tesla y Bitcoin y gané 20.000 dólares. Cool», escribía ayer en su página de Facebook, a la que están suscrita más de 1.000 personas.

En lo que respecta al Real Avilés, López insiste en que «podemos mejorar. No hay que ser pesimistas ni tener mala 'onda'. Vamos para adelante. Vamos a apoyar al equipo y durante el mes de enero llegará a la ciudad mi equipo deportivo -liderado por Raúl Arias-. Haremos cambios, estamos buscando jugadores en España y en otros países para poder conseguir todos los objetivos que nos estamos proponiendo».

Y todas estas ideas, todas estas hipótesis, después de poner al día al primer equipo y al filial, además de a algunos empleados. Lo próximo será la escuela de La Toba.