El Avilés quiere pisar fuerte en Tineo

En un inicio de temporada con viento favorable, el Real Avilés defiende su liderato en la visita a Tineo, donde no hay más favorito que el equipo blanquiazul para sumar el que sería su cuarto triunfo. Ese cartel será un referente prácticamente todas las semanas y con él los avilesinos tendrán que pisar fuerte en todos los campos porque es el rival a batir.

El partido está señalado a las 18 horas en el campo municipal, esta vez el de césped natural, en buen estado y con unas medidas al uso, no las del sintético en el que se disputó el encuentro de la pasada campaña. Si entonces el equipo de Pablo Lago impuso su ley, no se espera nada diferente en el compromiso de esta tarde.

Hasta ahora, el equipo avilesino ha resuelto sus compromisos con resultados positivos y solo ha sido derrotado en Villaviciosa por el Lealtad en Copa Federación. El potencial que atesora en ataque es un aval y también el oficio general, que no ha sido óbice para que el Avilés se haya permitido ciertas alegrías ante Llanera y Praviano, que tras librarse de una goleada, acabaron poniendo en apuros el triunfo. Alegrías que no gustaron en el cuerpo técnico y que ya no se dieron el jueves frente al Langreo.

Tampoco hoy se esperan en una cita de las que se deben ganar, con mayor o menor brillo. Pablo Lago no quiere que el equipo siga encajando tantos goles como los cinco que lleva en tres jornadas, pero tampoco va a renunciar al caudal de juego ofensivo que puede desplegar un equipo con el arsenal repleto de munición. Afinar la puntería es otro de los consejos del entrenador porque se producen muchas ocasiones y se fallan bastantes.

Nada preocupante cuando el campeonato acaba de arrancar, sobre todo si las reflexiones de mejora se realizan desde marcadores favorables, eso sí, más ajustados de lo que debería ser por lo que se ha visto hasta la fecha. Para despejar cualquier duda, nada mejor que hacer esta tarde un partido redondo en Tineo, en un campo amplio, de césped y en el que se podrá jugar el balón si se sabe y quiere hacer.

Pablo Lago cerró ayer en el Suárez Puerta su trabajo preparatorio y al contrario que en Llanera, dio lista de convocados. No están los lesionados Palazuelos y Sergio Ríos, y tampoco los descartados Carlos Castro, Michael Awaah, Andi y Keko. Por contra se estrena en una convocatoria en Liga Álex García, que puede tener minutos como los tendrá Álex Arias para seguir avanzando en su puesta a punto.

El once inicial del Avilés tendrá al menos un cambio seguro respecto al habitual en Liga, en la medular con Álex Seger en el puesto de Palazuelos. Y no hay que descartar que el entrenador conceda un descanso a Marcos Torres, lo que daría entrada de mano a Matías. Es la única duda que puede buscarse en el equipo inicial.