El Real Avilés gana al Langreo y jugará la final de Copa Federación (2-1)

El Real Avilés jugará la final regional de la Copa Federación tras imponerse hoy en el Suárez Puerta al Langreo (2-1) en el partido de vuelta de semifinales y tras el 0-0 registrado en Ganzábal. El de ayer fue un partido de gran intensidad y en el que se impuso justamente el equipo avilesino, que dispuso de las ocasiones más claras, aunque estuvo al borde de la eliminación. Marcos Torres, en el minuto 88, marcó el tanto definitivo en una acción personal, haciendo inútil el gol que seis

minutos antes habñia marcado el avilesino del Langreo, Omar Sampedro.

Como se esperaba, fue un partido abierto y muy intenso, con un primer tiempo en el que hubo pocos acercamientos en las áreas. El Avilés tuvo la ocasión más clara a los 18 minutos en un remate al larguero de Jorge Rodríguez en boca de gol tras un córner. El Langreo inquitó en el tramo

final pero sin llegar a rematar a portería. Tras la reanudación se adelantó pronto el Avilés al cabecear en el primer palo Nacho Méndez un saque de esquina de Marcos Torres. Era el minuto 53 y el equipo de Pablo Lago jugó sus primeros minutos sin llegar a cerrar la eliminatoria. Álex Seger y Matías pudieron marcar el segundo, pero el gol no llegaba y con los cambios y el cansancio el partido se abrió. Hernán introdujo en sus cambios toda su artillería y uno de los que entraron de refresco, el avilesino Omar Sampedro, marcó en el minuto 82 un golazo en un remate con la derecha desde fuera del área. El Avilés acusó el golpe, pero intentó darle la vuelta a la situación sin mucho acierto ante un Langreo que no se cerró. Así, en una contra a los 88 minutos, Álex Arias habilitó a Marcos Torres por la derecha y el gallego, tras caracolear ante Edu, mandó el balón a la red de gran zurdazo raso que batió a uno de los destacados del Langreo, el portero avilesino Javi Menes.

Al final del partido y en los exteriores del Suárez Puerta se registraron incidentes entre aficionados de los dos equipos, con una pequeña pelea que no pasó a mayores y que fue fruto de los insultos que se escucharon a lo largo del partido. El Avilés queda a la espera de conocer la fecha de la final de Copa Federación, que será en octubre, ante el Sporting B en el campo sintético Juan Antonio Rabanal.