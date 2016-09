La mejor versión de Marcos Torres

En el nuevo Real Avilés han llegado muchos fichajes para el proyecto de ascenso a Segunda B que se ha marcado en el club como objetivo ineludible esta temporada. La nómina de refuerzos tiene nombres importantes, pero entre los que siguen de la pasada campaña casi podemos hablar de fichajes, de jugadores que se están destapando en el arranque del campeonato, como sucede con Marcos Torres. En su puesto ideal, como extremo derecho, ha dado dos asistencias, ha participado en otras jugadas de gol y lleva un par de dianas, una más que en todo el campeonato anterior.

El futbolista vigués ha sido uno de los beneficiados con el diseño de la nueva plantilla. Obligado a cumplir como lateral-carrilero durante casi toda la temporada suficiente, ahora juega en su posición ideal, la de extremo, con la que llegó a llamar la atención de Luis Enrique en su etapa en el Celta cuando contaba con jugadores del filial. Marcos Torres está, sin duda, en un momento dulce: «La verdad es que en esta posición me encuentro mejor porque he jugado ahí toda la vida y las cosas han empezado bien, tanto en el grupo como a nivel individual».

La pasada campaña fue uno de los muchos jugadores a los que Pablo Lago tuvo que reconvertir y recuerda que «solo jugué un partido como extremo, el de vuelta del 'play off', por circunstancias o necesidades del equipo el año pasado jugué de carrilero. Cada uno quiere lo mejor, pero lo importante siempre es estar en el once y ayudar al grupo en lo que te pida el entrenador».

Su calidad a la hora de poner los centros, tanto en jugada como a balón parado ya ha había dejado patente aún teniendo que correr más metros como carrilero. Jugando por delante eleva su precisión y es uno de los asistentes del equipo, además de aportar en tres partidos dos goles, algo que no le es ajeno porque siempre ha jugado en posiciones ofensivas, extremo e incluso enganche: «No soy un goleador de cifras elevadas, pero siempre he marcado mis goles. En la posición en la que estoy jugando ahora me veo con mucha libertad, parto de la banda pero puedo irme al centro y buscar los remates. Los dos goles han sido así, llegando desde mi posición».

Mucha competencia

La competencia en algunos puestos se he elevado mucho, sobre todo en la línea de tres por delante de los pivotes. Marcos, que puede actuar en cualquiera de ellas, tiene de momento el rol de titular: «Es cierto que para esas tres posiciones hay mucho donde elegir, todos hacemos méritos día. La competencia te ayuda a mejorar y sirve para saber que cualquiera puede salir y hacerlo bien para el equipo».

Marcos no tuvo muchas dudas en su continuidad y fue el primero de los futbolistas que terminaban contrato que renovó su compromiso con el Avilés, convencido de su decisión y de que este puede ser su año: «Ojalá lo sea para el equipo y a nivel personal, es para lo que nos preparamos todos los días. Estoy encantado aquí y el proyecto deportivo es de lo más atractivo».

De momento el equipo está ganando, aunque deja algunas dudas por lo que se ve como una relajación: «Cuando llevas una ventaja tan amplia te puede pasar que bajes un poco la tensión, pero mejor corregirlo con resultados favorables». Con una plantilla muy mejorada respecto a la del ejercicio anterior, Marcos Torres asume el papel de favorito que se le da al Avilés: «Tenemos muy buen equipo, pero nadie gana sin competir al cien por ciento y eso es lo que tenemos que hacer».