«Ser uno de los equipos más fuertes no vale si no lo demuestras en el campo»

El nuevo Real Avilés asusta, o eso dicen muchos, con una plantilla en la que rinden excelentes jugadores para un proyecto deportivo que pasa por el ascenso a Segunda B cuando finalice el curso. La llegada de Álex Arias y su estado de forma física y anímica ha disparado las expectativas, que ya eran máximas antes de su incorporación, y dentro de esa realidad, Pablo Lago trata de tener bien sujetas las bridas e ir paso a paso y ser moderado cuando se le pregunta, por ejemplo, que el Avilés luce el papel del Caudal hace un año.

«Nosotros tenemos que pensar que empezamos con una base de la pasada campaña, y han venido nuevos jugadores y mucha gente joven que tiene que ir dando rendimiento a medida que pasen las jornadas porque se espera mucho de ellos. Pero el equipo tiene que ir madurando y haciéndose, no se puede comparar un equipo tan hecho como el Caudal del año pasado con el nuestro, que no tiene esa base y que la irá cogiendo con el paso de los partidos», subraya el entrenador en vísperas de la tercera jornada en la que se medirán Avilés y Praviano, el domingo a las seis de la tarde en el Suárez Puerta.

Pero esa prudencia no está reñida con aceptar el cartel que luce el actual Avilés: «Lo asumimos. El año pasado las condiciones eran diferentes, pero un Real Avilés con tiempo para preparar el equipo y en Tercera División, tiene que ser siempre uno de los candidatos números uno para competir por el campeonato. Estamos contentos y no escondemos el papel de candidato a ganar la Liga, eso es lo que queremos, y ascender. No nos preocupa lo que diga la gente por fuera, solo pensamos en mejorar cada día y conseguir que todos los jugadores que tenemos den un rendimiento altísimo».

«Respetamos mucho al Praviano y sabemos lo que cuesta ganar, no hay que regalar nada»

De puertas adentro, Pablo Lago descarta que la euforia nuble el horizonte avilesino: «Pienso que la gente no se lo cree, sabemos lo que hay y lo que somos, estamos empezando y el trabajo está siendo muy bueno hasta ahora. Lo difícil es mantener la continuidad en todo y mantener la intensidad, el nivel competitivo. La competencia que hay en la plantilla hará que nadie se duerma ni al principio, ni a la mitad, ni al final de temporada. Hemos podido hacer durante el verano un trabajo que no se pudo el año anterior y lógicamente la plantilla está más equilibrada. Después, los resultados veremos si llegan, pero estamos convencidos de que así va a ser».

El entrenador vegadense sacó un gran rendimiento del equipo la pasada campaña, y para él también el nivel de exigencia será máximo: «La exigencia en el Real Avilés siempre es máxima. Ahora tenemos una base y lo que ha venido nos va a ayudar mucho, pero ser uno de los equipos más fuertes de la categoría no vale si después no lo reflejas en el campo cada semana y en cada campo». A modo de aviso recordó que «el domingo pasado hicimos, con las condiciones del campo, una primera parte espectacular, de lo mejor que yo recuerdo de un equipo mío fuera de casa. Y la segunda parte fue lo contrario. Por eso debemos ir paso a paso, con calma, pero con la mayor intensidad sabiendo que no podemos regalar nada al contrario».

El que llega el domingo al Suárez Puerta es un rival de perfil modesto. «Respetamos al máximo a todos los equipos, y a nuestro próximo rival, por supuesto. Sabemos lo que cuesta ganar partidos y se está viendo desde el principio de temporada. El Praviano mantiene jugadores de la anterior, pero es un equipo diferente. Tiene gente muy rápida arriba como Guille, Morán o Prendes, y jugadores como Juanma, al que ya conocemos. Compiten bien, pero jugamos en casa y hay que trabajar el partido para no ceder ni un punto».

El ambiente en el seno del equipo no puede ser mejor y que el grupo esté unido es prioritario para alcanzar el reto, como proclamaba en su homilía del jueves el capellán del Avilés en la ofrenda a la Virgen de La Luz: «Sabe mucho de esto, un equipo es como una familia, Alfonso ha visto mucho fútbol y tiene razón cuando habla de humildad, esfuerzo y compañerismo».

Eso es lo que de momento ve Pablo Lago en sus filas: «La gente está muy bien en ese aspecto. El pasado año tuvimos un vestuario espectacular y gran parte del buen rendimiento fue motivado por la relación de los jugadoras. Ahora mismo estamos empezando la temporada y tanto los que estaban como los que han llegado siguen en esa línea, con lo cual eso va a ser sinónimo de rendimiento. Si pensamos todos como equipo y hay respeto cada semana ante las decisiones que debemos tomar, sin duda que el rendimiento estará asegurado porque hay una buena base».