«Es como volver a empezar, tengo ganas e ilusión»

El sueño se ha hecho realidad y el Real Avilés ha recuperado para su causa al futbolista que más veces ha levantado al público de sus asientos en los últimos años, Alejandro Arias de Haro, Álex Arias (Avilés, 13-6-1989), que ayer fue presentado antes de ponerse a las órdenes de Pablo Lago y sentirse futbolista en su primera sesión con el equipo, después de un año en la prisión de Villabona. En sus primeras palabras como jugador blanquiazul, el avilesino reconoció que deseaba volver a hacer lo que más le gusta: «La verdad es que tengo muchas ganas después de tanto tiempo adaptándome a las circunstancias, entrenando solo. Volver a tener la opción de disfrutar del fútbol, de competir, me produce una ilusión como si empezara». Lo hizo ayer en su primer entrenamiento, y el domingo tendrá la ocasión de debutar en el partido ante el Praviano, tal como aseguró el técnico Pablo Lago.

Antes de dar paso a las preguntas se matizó a los periodistas que Álex no respondería a ninguna pregunta no deportiva. Sin embargo, al ser requerido por su estado anímico tras un año recluido, Álex Arias dio a conocer sus pensamientos tras ser condenado a cuatro años por un accidente de tráfico ocurrido en el verano de 2011 en la provincia de Salamanca, con el resultado de dos personas fallecidas. «Llego muy bien, en cierto modo puede que hasta necesitara el ingreso. Dentro de un proceso catártico que empecé en su momento con una psicóloga, creo que para mí era importante que dentro de las posibilidades iba a intentar saldar esa deuda, que sé que no se puede saldar, pero yo voy a hacer lo posible por ello. En ese sentido, ingresar en prisión fue una liberación importante, creo que anímicamente ahora estoy más fuerte que nunca y con muchas ganas de empezar», dijo el futbolista en el inicio de una nueva etapa, que le permite acceder a un régimen penitenciario con el que podrá hacer vida normal y volver a jugar a fútbol.

Su actual situación, en la que aún tendré que pernoctar en la prisión durante un tiempo indeterminado, no le mermará en su rendimiento: «Creo que no, lo importante ya pasó y lo que queda es un poco más cuesta abajo, por llamarlo de alguna forma. En ese sentido no creo que vaya a tener ningún tipo de problema».

Apoyos

No quiso dejar pasar la ocasión de recordar a los que han estado cerca suyo en los peores momentos, al margen de amigos y familia: «En este tiempo que estuve en prisión el mundo del fútbol, tanto a nivel individual como institucional, me ha dado mucho apoyo y eso es de agradecer en una situación así. En este vestuario es cierto que conozco a bastantes jugadores, unos por ser compañeros en etapas anteriores, y a otros por enfrentarme a ellos en el campo. Creo que tenemos un gran vestuario y para mí es muy importante».

El nuevo jugador blanquiazul se presentó con una forma física envidiable con la que afrontó sin problemas una sesión que tampoco iba a ser muy exigente. «Creo que físicamente estoy bien, pero eso lo van a marcar los entrenamientos. Allí entrené mucho, pero lo hice solo y no sé lo que me va a costar coger el ritmo. Traigo una base muy buena y de peso estoy más fino que nunca. Lo que tengo son muchas ganas de empezar».

En las últimas semanas se barajó en algunos círculos la posibilidad de que Álex se decantase por equipos de superior categoría interesados en contratar sus servicios. Ayer explicó las razones que le traen de regreso al Avilés: «Es un cúmulo de factores, algo muy importante para mí, además de esa espinita clavada de la que hablé antes, es el proyecto y la idea del club, que es a largo plazo digamos, y al final donde más cómodo estás es en casa y no deja de ser mi zona de confort por decirlo de alguna forma. En este momento es el club ideal para mí».

La espina a la que se refería Álex es el descenso del Avilés en la que fue su segunda etapa: «Me quedó un mal recuerdo, en cierto modo era un poco más responsable que otros porque tenía que marcar unas diferencias en el equipo y no las marqué. Mi situación personal era muy dura y eso me impidió rendir en todos los aspectos de mi vida, me pasó factura en todo, en el fútbol o en los estudios, que es algo que puedes medir. Fue un año muy complicado porque además en el Avilés se produjeron muchos vaivenes y no pude ayudar como esperaba. Ese descenso es una espina clavada que espero sacarme esta temporada, para eso venimos».

El equipo al que vuelve ha despertado mucha expectación y con Álex muchos piensan que el primer puesto no se escapará y tampoco el ascenso a Segunda B: «No lo sé, estamos pensando muy a largo plazo. Conozco el objetivo del club, el equipo creo que tiene muchas posibilidades y espero que esos objetivos se alcancen. Yo he venido para ayudar en lo que sea, para sumar». Ha seguido el inicio de campaña y su bien rendimiento: «El equipo ha empezado muy bien, es importante sumar ahora de tres en tres. Si la temporada se va a parecer a la anterior, los de arriba fallarán poco y arrancar así es bueno».

Debutar en Tercera

Tras descartar en las categorías inferiores del Oviedo, dio el salto desde juveniles a Segunda B, por lo que esta será su primera experiencia en Tercera División: «Desconozco cual va a ser el ritmo porque nunca jugué en esta categoría, pero deduzco que será más bajo que en Segunda B y eso me puede ayudar más para ponerme a tono».

Haciendo como suyo el reto del Avilés, Álex extiende los deseos de ascenso al resto de equipos asturianos: «Creo que la Tercera este año tiene un nivel importante, parecido a la temporada anterior, y esperemos que haya más éxitos para los asturianos y que podamos ascender varios, no solo uno como la pasada campaña en la que subió el Caudal».

El domingo el Avilés, ya con su nuevo fichaje, recibe a un Praviano de perfil modesto: «No te puedes fiar de ningún equipo. Nadie es tan malo ni tan bueno, te relajas un poco y cualquiera te gana, es algo que siempre ha pasado en el fútbol. Vamos a ser favoritos, sobre todo en casa, pero eso hay que demostrarlo en el verde».

El fichaje de Álex ha despertado gran expectación entre los aficionados, que posiblemente estarán preparando un gran recibimiento al que fue apodado hace tres años en el Suárez Puerta como el 'mago', por las genialidades de su fútbol: «No sé si va a ser para tanto, desconozco como me van a recibir, pero ahora mismo estoy preparado y con fuerza para todo. Lo que puedo decirles a los aficionados avilesinos es que entre todos vamos a tratar de conseguir el ascenso y que vamos a trabajar día a día para ello».

Pablo Lago le hará debutar

Álex Arias fue recibido con muchas muestras de cariño en el vestuario del Avilés y su nuevo entrenador no oculta que «es un fichaje que elevará el nivel y estamos encantados de que esté con nosotros». Pese a su larga inactividad, el técnico adelantó que el domingo ante el Praviano tendrá sus primeros minutos: «Está en buena forma física y no viene de una lesión, por lo que valoramos la posibilidad de que participe si se dan las circunstancias en este partido porque lo que necesita es coger ritmo de competición».