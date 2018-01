«No tengo ningún argumento, ha sido el peor partido» Lunes, 22 enero 2018, 07:39

El entrenador del Avilés apenas pudo hilvanar dos frases en la sala de prensa para hablar de lo sucedido en el Nuevo Nalón. Xiel vino a decir que «no tengo ningún argumento, ha sido el peor partido desde que estoy aquí. Nos han superado en todo y no hemos existido en ningún momento». Reconoció la superioridad de su rival, se abstuvo de referirse a la llegada de refuerzos y se agarró a lo que está en su mano: «Ya solo pienso en entrenar mañana lunes y en seguir trabajando para mejorar, porque va a ser la única forma de poder salir a flote». Explicó la sorprendente ausencia en el once de Luis Nuño por «un problema en la espalda, no teníamos que haberlo sacado porque no estaba para jugar, pero había mejorado un poco y nos decidimos».

Marcos Suárez irradiaba felicidad porque «hemos jugado un buen partido, de los mejores de la temporada. El gol tempranero nos ha permitido soltarnos y hacer buen fútbol. Es cierto que se pudo ampliar el marcador, pero es para estar muy contentos».