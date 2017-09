Real Avilés Real Avilés | Necesidad de ganar en Santianes Adama Touré acompañará a Chus Fernández en el doble pivote ante la lesión de Carlinos. / MARIETA Colunga y Avilés se miden en un partido al que los dos llegan obligados a cambiar la dinámica perdedora | El equipo de José Luis Rodríguez quiere sumar sus primeros puntos y el de Iván Palacios busca un triunfo que refrende la mejoría que apunta AVILÉS. Domingo, 24 septiembre 2017, 08:23

La sexta jornada del campeonato llevará al Real Avilés hasta Colunga, donde a partir de las cinco se medirá en el campo de Santianes al último clasificado, el único de los veinte equipos que todavía no ha puntuado, aunque la de José Luis Rodríguez no sea precisamente la peor plantilla del grupo.

Será un partido de necesidades ya que a la de empezar a caminar que tiene el conjunto local, se una la de un Real Avilés que también pretende alzar el vuelo tras sufrir dos derrotas en los últimos compromisos. Aunque Iván Palacios rechaza términos como presión o final, el técnico blanquiazul sabe que el nombre obliga y que su equipo tiene que dar la medida aún con las circunstancias de todos conocidas.

Lamentaba José Luis Rodríguez el mal inicio de su equipo apelando a los problemas de continuas lesiones que han sufrido varios futbolistas: «No hemos podido hacer muchos entrenamientos de calidad, al contrario. Y eso pasa factura». A Iván Palacios no hace falta preguntarle, porque la suya si que ha sido una pretemporada surrealista, por no decir inexistente. El técnico no se apura en este inicio de campeonato porque tiene claras las premisas: «Nos toca sufrir porque el equipo se está haciendo poco a poco. Eso estaba claro desde el principio y por eso la presión de ganar por ser el Avilés tiene que ser la justa. Vamos a ir poco a poco, sumando todo lo que podamos y a ver hasta donde nos llega».

Dicho esto, Palacios no quiere que las derrotas siembren la desconfianza de sus futbolistas y tras dar como posibles, hasta probables, las derrotas en Tuilla y ante el Marino, ganar es el objetivo en la visita a Santianes. «El Colunga no puntuado, pero cuenta con un buen plantel de jugadores que tienen su calidad y en muchos casos una gran experiencia. Los dos queremos la victoria y será un partido muy disputado en el que esperamos competir bien».

Palacios cerró ayer el trabajo preparatorio en el Suárez Puerta con la última sesión que no ofreció novedades ya que las bajas estaban claras con Adrián, Santa y Carlinos, lo mismo que las novedades, Expósito y Domínguez tras sanción. Palacios no adelanta sus planes, con posibles dudas en la defensa, los centrales y el lateral izquierdo. Con Thomas en condiciones, Fonso, Vázquez y las altas de Expósito y Domínguez, las opciones son variadas.

En el resto de líneas todo parece más claro, con Chus y Adama en el doble pivote, el probable ingreso en el once de Luis Nuño en el costado izquierdo, dejando el derecho para Anselm y Pablo Coutado por detrás de Pablo Tineo. El posible equipo titular estaría formado por Lucas; Sergio Menéndez, Expósito, Domínguez, Fonso; Adama, Chus Fernández; Anselm, Pablo Coutado, Luis Nuño; y Pablo Tineo. Completan la convocatoria el portero Carlos Castro, Thomas, superadas sus molestias del partido del miércoles en Turón, Vázquez, Alexis y Santos.

En el Colunga lo que más llama la atención es la presencia de Matías en la convocatoria de José Luis Rodríguez, quien de momento tiene que esperar por Dudi hasta que el ovetense rescinda su contrato con IQ Finanzas. El técnico no ha confirmado la posible titularidad del exjugador del Avilés, pero lo seguro es que tendrá minutos en un equipo en el que hay cuatro bajas, pero una convocatoria en la que abundan jugadores con experiencia, y en más de un caso con pasado en el Real Avilés. Un plus que todos reconocen en un partido en el que los tres puntos tienen mucho valor pese a estar en los albores de la competición.