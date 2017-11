«Mundo Financiero ingresará el dinero entre el lunes y el martes», dice Cañedo

«Hoy -por ayer- he estado hablando con representantes del grupo inversor Mundo Financiero y me han asegurado que el lunes o el martes nos ingresarán el dinero acordado, que no es el total de la inversión que van a hacer esta temporada, para así a partir del martes hacer frente a las nóminas pendientes de los jugadores y estudiar cómo podemos reforzar al equipo». Son palabras de José Ramón Cañedo, encargado de los asuntos económicos del Real Avilés.

El directivo blanquiazul añade que «cuando llegue el dinero, Mundo Financiero también elegirá de qué forma quiere ser compensado publicitariamente, porque eso todavía no está decidido. Lo principal es que lleguen los fondos y poder hacer frente a las nóminas y a posteriores fichajes». Y es que Cañedo reitera que «todavía queda mucha temporada y estamos a tiempo de hacer mejor las cosas y que el equipo vaya para arriba en lo deportivo».

En cuanto a la participación de otro de los grupos inversores interesados en el Real Avilés, Grupo Ambiental, Cañedo matiza que «ellos participarán más en temas de construcción dentro de la ciudad, pero también invertirán algo en el club. El próximo mes vendrán por la ciudad y hablaremos con ellos». Además, «seguimos negociando con otros grupos y no cerramos la puerta a ninguno para que colabore».