Los mexicanos Cristian Alamilla y Alejandro Robert ya están en la ciudad Miércoles, 25 octubre 2017, 01:04

Dos de los futbolistas mexicanos que tenían previsto incorporarse a la disciplina del Real Avilés llegaron ayer por la noche a la ciudad. Así, Cristian Alamilla y Alejandro Robert se encuentran a la espera de iniciar los entrenamientos a las órdenes de Xiel, algo que no sucederá hoy. En principio, se espera que el jueves lleguen el resto de futbolistas procedentes de México, que no le supondrán coste alguno al club. Ayer no hubo novedades en cuanto a fichajes y José Ramón Cañedo confirmó que, al igual que Grupo Ambiental, Mundo Financiero firmará su compromiso con el Real Avilés el 1 de noviembre.