Matías siente «mucha pena por ver al Avilés en tan mala situación»

En la Tercera División asturiana abundan los equipos con exjugadores del Avilés formados en la cantera blanquiazul, o con pasado en el primer equipo. Pero ninguno como el Colunga, en el que uno de sus atacantes ha sido ídolo del Suárez Puerta en los dos últimos ejercicios. Hablamos de Matías Fernández, que siente «mucha pena por ver al Avilés en tan mala situación, tanto deportiva como socialmente y a nivel interno».

El langreano sirve ahora en un Colunga que no tiene nada que ver con el Avilés, «todo es muy diferente, no se puede comparar», pero a la hora de la verdad hay que entrenarse y competir a ras de campo de igual forma. El de hoy es «un partido con significado especial, me trataron muy bien y sentí el cariño de la gente, pero tenemos que salir a ganar porque si ellos están necesitados, nosotros también».

Matías fue uno de los futbolistas que empezó en verano con el Avilés de la mano de IQ, empresa con la que tiene un pleito en el juzgado para resolver su contrato: «El Avilés no tiene suerte con sus dirigentes...».