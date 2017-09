Matías ya es jugador del Colunga y Dudi está a la espera de rescindir con IQ El extremo de Riaño estará el domingo a disposición de José Luis Rodríguez para recibir al Real Avilés S. MENOR AVILÉS. Viernes, 22 septiembre 2017, 02:04

Ayer por la tarde se confirmó lo que se daba por hecho: Matías jugará esta temporada en el Colunga. Futbolista y club llegaron a un acuerdo con IQ Finanzas y todas las partes salen beneficiadas, pues el grupo inversor no deja 'tirado' al jugador, el equipo rojillo refuerza exponencialmente su plantilla y Matías podrá hacer lo que más le gusta manteniendo sus condiciones económicas.

De esta forma, Matías volverá a coincidir con José Luis Rodríguez, pieza clave junto a Chus Bravo para que el futbolista firmase por el Real Avilés en 2013, hace ya cuatro años. Extremo que puede actuar por ambas bandas, intentará ayudar al Colunga a salir de la complicada situación que vive en la tabla clasificatoria y, caprichos del destino, debutará con casi total probabilidad el domingo precisamente frente al conjunto blanquiazul.

En distinta situación se encuentra Dudi, que todavía no ha rescindido su compromiso con IQ Finanzas. Ayer todavía no tenía equipo, pues «hasta que no solucione mi situación no puedo firmar por ninguno». Aunque no está confirmado, todo hace indicar que su destino será, al igual que Matías, el Colunga, como ya se ha podido leer en este periódico.

A la espera de que se cierre esta operación, todos los futbolistas que en verano tenían firmado un contrato con Real Avilés Gestión Deportiva, empresa a través de la cual IQ Finanzas gestionó el Real Avilés durante ocho meses, han encontrado acomodo, siete de ellos acompañando a Álvaro López, José Luis Tamargo y Luis Puebla al Cacereño; y Luis Nuño, Lucas y Carlos Castro, quedándose en Avilés.

Omar, operado en el Marino

Complicada semana en lo que a la enfermería se refiere para el Marino de Luanco. A las molestias de Davo y Trabanco, que siguen siendo duda para el fin de semana por sus molestias en el cuello y el tobillo, respectivamente, se sumó una operación de apendicitis urgente al extremo Omar, mientras que Félix Quero tuvo que acudir también al hospital por una infección interna. Además de todos ellos, Oli no podrá contar el domingo con Iván Fernández, que cumplirá un partido de sanción por su expulsión el pasado domingo ante el Real Avilés.