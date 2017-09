Matías se entrena desde el miércoles y estará en la convocatoria

El exjugador del Real Avilés Matías Fernández estará en la convocatoria del Colunga, con el que lleva entrenándose desde el miércoles. Aunque llevaba varias semanas sin trabajar en grupo, haciendo físico por su cuenta, el langreano es seguro en la lista de citados según aseguró José Luis Rodríguez, aunque no adelantó si será titular hasta que aguante o saldrá en el transcurso del encuentro. Quien definitivamente no podrá participar es Dudi, quien sigue negociando su rescisión de contrato con Real Avilés GD. El centrocampista tiene un acuerdo con el Colunga, pero hasta no resolver su situación con IQ Finanzas seguirá esperando.

El equipo de Santianes tiene dos dudas para el partido de mañana con pocas posibilidades de que se resuelvan para bien. Sergio Rodríguez y Luis arrastran problemas físicos y hoy viernes se sabrá si pueden entrar entre los convocados. En el Real Avilés las bajas son las de Adrián y Carlinos, ambos lesionados, mientras regresan Expósito y Domínguez tras cumplir su partido de sanción.