Matías y Dudi reforzarán al Colunga ante el Real Avilés Matías, con Álex Arias en una sesión. / MARIETA Tienen un acuerdo con el próximo rival del equipo blanquiazul y solo están a la espera de rescindir su contrato con IQ Finanzas NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:53

Los tres últimos jugadores de Real Avilés Gestión Deportiva que aún se encontraban a la espera de confirmar su destino están ultimando su ubicación. Dos de ellos, Matías y Dudi, tienen cerrado un acuerdo con el Colunga, casualmente el rival del Real Avilés el próximo domingo. Y uno se alista al proyecto de IQ Finanzas en el Cacereño, al que Nacho Méndez se incorpora a partir del lunes.

Aunque hace unas semanas se hablaba de Langreo o Tuilla como destinos probables de Matías y Dudi, las circunstancias los inclinan al actual colista del grupo, un Colunga debilitado en algunas posiciones que trata de reaccionar con premura para revertir su actual situación clasificatoria, con cinco derrotas y el casillero de puntos a cero. Los fichajes aún no estaban cerrados ayer, pero todo apunta a su confirmación en las próximas horas.

Las condiciones de los dos jugadores serían, en principio, las mismas que tenían firmadas para esta temporada en el Avilés, con el compromiso de IQ Finanzas de aportar la diferencia para completar un sueldo al que el Colunga no puede llegar. José Luis Rodríguez, exdirector general del Avilés en la etapa de Golplus, ya tiene cerrado su acuerdo con los futbolistas, que esperan hacer lo propio con el grupo inversor mexicano al que están vinculados.

Nacho Méndez decide incorporarse al nuevo proyecto del grupo mexicano en el Cacereño

Con cinco jornadas ya disputadas y acercándonos a octubre, tanto Matías como Dudi tienen prisa por resolver si futuro inmediato, empezar a entrenar y a competir con el Colunga. Su objetivo, como el de José Luis Rodríguez, es tramitar sus licencias esta semana y contar con los dos futbolistas este domingo en la visita del Real Avilés, sin descartar la titularidad pero con presencia segura a lo largo de partido.

El Colunga, que hace un par de campañas luchó por la fase de ascenso a pesar de ser un recién ascendido, ha comenzado la temporada en curso bajo mínimos, con cinco derrotas y casillero de puntos a cero. Rodríguez quiere empezar a revertir esa situación el domingo ante un Avilés todavía lejos de ser la referencia a la que le obliga su solo nombre. Contar con Matías y Dudi sería un golpe de efecto por razones obvias, al margen de lo que ambos aportarán a su nuevo equipo.

La operación que ya está cerrada del todo es la de Nacho Méndez, octavo futbolista que hace las maletas para irse al proyecto de IQ en el Cacereño. «El lunes me incorporo al equipo», explicaba ayer el centrocampista ovetense ante la que será su primera experiencia futbolística fuera de Asturias: «Era algo que hasta ahora no se había dado pese a ser algo muy habitual en el fútbol. Y estoy muy ilusionado porque el proyecto también lo es».

Nacho ha sido el último en decidirse a la propuesta de embarcarse en el Cacereño, al que antes habían llegado Luismi, Álex García, Alberto Delgado, Marcos Torres, Pablo Suárez, Keko y Juan Carlos Gimeno. Explica sus motivos: «Tenía que darle vueltas a todo, no era una decisión para tomar en un día y agradezco que hayan esperado a que lo pensara». Tener allí a siete compañeros facilitará su adaptación y antes de emprender viaje, dice que «es una pena todo lo que ha pasado en el Real Avilés, la ciudad y sus aficionados no se merecen la inestabilidad en la que vive el club». En Cáceres espera que todo sea diferente: «Por lo que me cuentan desde allí la gente está ilusionada con el nuevo proyecto. Después de un verano tan atípico espero que las cosas salgan bien allí y podamos cumplir los objetivos».

La llegada del octavo jugador que IQ Finanzas incorpora al Cacereño obligará a su entrenador a dar una baja más de las previstas en una plantilla con excedente de cupo. Entre los aficionados, según refleja la prensa extremeña, se extiende la ilusión por el nuevo proyecto, que el domingo tiene una dura prueba con la visita al Don Benito, uno de los rivales del Cacereño por el campeonato en el grupo 14 de Tercera División.