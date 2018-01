«No quiero seguir en el Real Avilés y confío en que el club me conceda la baja» Luis Nuño celebra uno de sus goles con el Avilés. / MARIETA Luis Nuño no se siente cómodo en el equipo y denuncia que el director deportivo «me pagó un mes más que al resto para enfrentarme al vestuario» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 23 enero 2018, 02:58

Las malas noticias se acumulan en el seno de la plantilla del Real Avilés y al final del entrenamiento de ayer lunes, en plena depresión por la debacle en el Nuevo Nalón, el delantero Luis Nuño confirmó a este periódico que quiere dejar el equipo y que el director deportivo le ha negado la baja que solicitó la semana pasada de manera formal tras estar en esa misma tesitura en el mes de diciembre.

El jugador avilesino denuncia maniobras poco éticas por parte del director deportivo del Avilés, Alain Menéndez, para que no abandone el equipo: «Me han pagado por detrás un mes más que a mis compañeros para enfrentarme a ellos y 'putearme', aunque lo primero que hice fue contarlo en el vestuario para que sepan lo que hay. Desde que yo estoy aquí he cobrado dos mensualidades, el resto uno y algo más según el caso. Es una vergüenza lo que están haciendo».

Una patata muy caliente dentro de un Avilés que echa fuego en todas sus estructuras, con el club a la deriva a nivel institucional y económico, y el equipo dando pasos hacia la categoría regional. El jugador, que se incorporó al equipo tras fracasar el proyecto de IQ Finanzas con el que se había comprometido, afirma que «no me siento a gusto, me deben tres meses y lo mejor es que me vaya. Al club le viene bien porque se quitan uno de los sueldos más altos, pero el director deportivo ha dicho que no».

El Praviano le tanteó en diciembre y es objetivo del Marino para suplir la marcha de Cárcaba

Luis Nuño, que el domingo quiso ser reservado por Xiel en el Nuevo Nalón por unos problemas de espalda, tuvo que salir al campo y es duda para estas disponible el miércoles en Pravia, pero no se plantea dejar de cumplir sus obligaciones: «Tengo contrato y me debo al club, así que voy a seguir trabajando en los entrenamientos y jugando su estoy en condiciones, pero no voy a dejar de buscar una salida. Creo que no es muy positivo que el equipo tenga un jugador desmotivado. Queda una semana de plazo para los fichajes y espero que de aquí al día 31 pueda dejar el Avilés».

Nuño recuerda que con otros futbolistas, como Vázquez, Fonso o Adama, se negoció una salida amistosa: «Eso es lo que quiero, salir por las buenas y estar tranquilo para poder jugar a fútbol», en una temporada muy accidentada.

A Luis Nuño, que firma nueve goles en lo que va de campeonato, se lo han rifado prácticamente todos los equipos asturianos de Tercera División, salvo el Langreo, del que se fue el pasado verano. Tuvo un pie y medio en el Praviano en diciembre, antes de que el director deportivo decidiera pagarla una nómina en la semana previa del último partido de 2017, en Grado ante el Mosconia, en el que Luis Nuño logró los dos goles de la remontada avilesina ante el Mosconia.

No le faltan equipos

Ese es el mes pagado «por detrás» al que se ha referido el jugador, que finalmente aparcó las conversaciones con el club de Santa Catalina, en el que ya estuvo hace unos años, con Xiel en el banquillo en la campaña del histórico 'play off' de ascenso del Praviano.

Con varias opciones más encima de la mesa, la que suena con más fuerza es la del Marino de Luanco, que se ha mantenido en prudente silencio aguantando la ausencia de su goleador Jairo Cárcaba sin dejarse ver, en apariencia, por el mercado de invierno. Pero en Miramar han puesto sus ojos en Luis Nuño, que es el objetivo número uno de Oli para buscar el gol perdido, el que no ha podido hacer en dos partidos seguidos en casa ante el Tuilla y el Lugones, que terminaron con el marcador inicial.

Todo hace pensar que el club presidido por Luis Gallego ya habría alcanzado un acuerdo con el futbolista para su incorporación en el momento, si es que llega, en el que tenga la baja del Avilés en el bolsillo.