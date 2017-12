Real Avilés Real Avilés | Lucas Anacker se va cedido al Burgos Lucas Anacker realiza una parada con el pie en un partido de esta temporada. / MARIETA El guardameta brasileño del Real Avilés jugará en Segunda B hasta el 30 de junio SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 29 diciembre 2017, 02:39

El jugador con más temporadas como blanquiazul de la actual plantilla del Real Avilés, Lucas Anacker, hará un impás de seis meses para probar fortuna en Segunda B en las filas del Burgos, en el que estará cedido desde hoy y hasta el 30 de junio, en principio con muchas papeletas de regresar de cara a la próxima temporada, salvo que los clubes y el representante del futbolista lleguen a un nuevo acuerdo.

«Creo que el interés llegó tras los dos partidos de Copa Federación, a partir de ahí se pusieron en contacto con mi representante y se hizo la operación», explicaba ayer desde Burgos el meta brasileño, que espera debutar en la división de bronce del fútbol español, uno de sus objetivos cuando llegó a España. Para ello, deberá competir con otros dos compañeros en el conjunto burgalés, por lo que la empresa no será sencilla.

El portero carioca no oculta su felicidad, pues «estoy muy contento por la oportunidad, aunque me gustaría también dar las gracias al Real Avilés por el trato que siempre tuvo conmigo desde el principio». Sin Lucas Anacker y con la tramitación de licencias bloqueada por parte de la Federación Asturiana, la plantilla del Real Avilés sufre un nuevo golpe, algo a lo que no es ajeno el técnico José Luis Díaz 'Xiel'.

En ese sentido, y con Carlos Castro como único guardameta en estos momentos del primer equipo, el preparador praviano deja claro que «necesitamos otro portero. No sé quién va a ser, pero nos hace falta». El primer candidato es Borja Piquero, a quien en un principio el club iba a hacer ficha con el filial para que adquiriera ritmo de competición, pero cuya tramitación está paralizada por el bloqueo que sufre el club. Cabe recordar que el avilesino tiene experiencia en Tercera División e incluso llegó a debutar en Segunda B con el Marino.

La recuperación de Chus, que no se había podido entrenar de lunes a miércoles por gripe, fue la mejor noticia en el día de ayer del Real Avilés, que realizó una sesión de gimnasio y spa en el Hotel URH ZEN Balagares. Quien sigue sin poderse ejercitar es Sergio Menéndez, aquejado de placas en la garganta y que, aunque intentó estar con sus compañeros, acabó regresando a casa para recuperarse lo antes posible.

El equipo vuelve hoy a La Toba para entrenarse, de nuevo en el campo número 1 al estar precintados el 2 y el 3 por los destrozos sufridos por la instalación debido al temporal. Xiel quiere destacar el «gran trato que nos están dando desde la Fundación, avisándonos de todo con tiempo y ofreciéndonos su colaboración en todo momento».