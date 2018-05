Real Avilés Real Avilés | «Si la Liga hubiese durado un poco más nos habríamos salvado seguro» Los jugadores del Real Avilés, con Coutado y Carlinos a la cabeza, durante la comida de ayer. / MARIETA «Nos costó encontrar la estabilidad, pero he agradecido el esfuerzo de los jugadores», dice Xiel tras la adelantada comida de despedida de la plantilla del Real Avilés SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 12 mayo 2018, 02:38

El Real Avilés realizó ayer en el restaurante ubicado en San Cristóbal, Casa Patxi, una adelantada comida de final de temporada, tras el último entrenamiento del curso acaecido en el Suárez Puerta. «Hay jugadores como Anselm o los franceses que se marchan el domingo nada más acabar el partido y queríamos despedirnos todos», explicaba ayer por la tarde Xiel.

El preparador avilesino aprovechó el envite para «dar las gracias a los jugadores por su esfuerzo en lo que ha sido una temporada muy difícil por muchas cuestiones. Sobre todo a los que llevan dando el callo desde agosto, que tienen mucho mérito». Xiel asegura que «todos compartimos la opinión de que si la liga llega a durar un poco más nos hubiéramos quedado en la mitad de la tabla seguro. No tengo dudas».

En ese sentido, el técnico praviano lamenta que «nos costó tener estabilidad para trabajar. Hubo muchos cambios en la plantilla, lesiones, y llevamos poco tiempo con una rutina diaria de trabajo. Poco a poco todos los jugadores han ido mejorando y hemos llegado al final con el bloque hecho, pero ya era tarde». Aun así, Xiel recuerda que el mañana (Suárez Puerta, 17 horas) hay partido contra el Mosconia y que su equipo tiene que ganar «porque si hay que descender, que sea por descuidos de otros y no bajarnos nosotros mismos directamente». El entrenador ve a su equipo «perfectamente capacitado» para conseguir la victoria y espera que «los jugadores puedan concluir una mala temporada con buen sabor de boca».

Cuestionado sobre su futuro, el experimentado técnico entiende que «no es momento de pensar en eso todavía. Sólo estoy centrado en terminar el domingo la temporada y después Dios dirá. Si no sé lo que voy a hacer la semana que viene, no tengo ni idea de lo que haré dentro de un mes». Para ser justos, José María Tejero todavía no ha confirmado sus planes definitivos para el próximo curso, con varias posibilidades encima de la mesa, entre ellas la del futbolista Abraham.

Toni Escobedo, baja

Un esguince ha adelantado el final de temporada de Toni Escobedo, baja segura para el encuentro de mañana junto a Pablo Tineo. Son duda Jairo Huerta y el futbolista del filial Pedro, por lo que uno de los dos, el que mejor llegue, completará una convocatoria de dieciséis futbolistas justos para el partido. Borja Piquero, que no estuvo en Llanera, volvería a la citación.

El rival del conjunto blanquiazul, el Mosconia de un Emilio Cañedo que no continuará en el banquillo de los de Grado la próxima temporada, se juega únicamente la clasificación para la Copa Federación. El último puesto que da acceso a la competición lo ocupa ahora mismo L'Entregu, noveno y con dos puntos más que el Mosconia, que a su vez suma las mismas unidades que el San Martín de Chiqui de Paz. El rival del Real Avilés por evitar el descenso directo es el Lugones, que recibe a un Langreo que se juega el segundo puesto y la Copa del Rey.