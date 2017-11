«El Langreo no es de nuestra Liga», reconoce Xiel Lunes, 6 noviembre 2017, 04:24

El entrenador del Avilés dijo en su análisis del partido que «el equipo hizo la mejor primera media hora de la temporada, pero empezamos a perder el orden y ellos se nos echaron encima, han jugado con mucho ritmo y nos ha sido muy difícil contrarrestarlo. A partir del empate se ha visto otro partido distinto y ellos han sido superiores».

José Luis Díaz Xiel, que por tercer partido desde que se ha hecho cargo del equipo no pudo sentarse en el banquillo, «para el próximo estará todo arreglado», reconoció que el Avilés de hoy en día «no puede» competir a la altura del Langreo, «no es de nuestra Liga» y volvió a insistir en su discurso: «No me importa el puesto en el que estamos, solo pienso en mejorar y valoro lo positivo, he visto que se hacen cosas que estamos trabajando, y saldremos adelante».

El técnico del Avilés lamentó la precariedad de efectivos en la plantilla: «Necesitamos recuperar a gente que tenemos lesionada, aunque hoy hemos perdido a Coutado por unas semanas si se confirma la rotura muscular. La verdad es que no estamos teniendo mucha suerte en este tema, pero hay que mirar hacia adelante y pensar en ganar el domingo al Roces».

Hernán Pérez, entrenador del Langreo, se congratuló por la buena respuesta de su equipo: «Tenemos muchas bajas y con el 0-1 el partido se complicó bastante. El Avilés, al que respeto mucho, está en unas circunstancias difíciles y es cierto que le falta fondo de armario, pero cuenta con un once competitivo. Hemos sabido reaccionar bien tras el 0-1 que encajamos tan pronto y con gol del empate es cierto que nos hemos calmado bastante para acabar dando la vuelta al partido».