Los jugadores del Real Avilés preparan sus denuncias por impagos Carlinos y Luis Nuño, entre los jugadores que han confirmado que denunciarán. / JOSÉ PRIETO La plantilla tiene hasta el día 4 para presentar los documentos y futbolistas como Luis Nuño, Carlinos o Vázquez confirman que reclamarán sus salarios SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 31 mayo 2018, 03:52

El lunes se abrió el plazo para presentar denuncias por impagos, con fecha tope para el 4 de junio, y los futbolistas del Real Avilés ya se han puesto en marcha para reclamar los salarios que el club les adeuda de la presente temporada. Jugadores como Luis Nuño, Carlinos, Vázquez o Santa confirmaron ayer que reclamarán «lo que es nuestro», el primero de ellos ya firmado por el Caudal para la próxima temporada, mientras que otros como Balsera no ejercerán esa opción.

El canario entiende que «dejé el equipo a falta de un mes y medio del final por trabajo, hablé con Alain y llegamos a un acuerdo». También hay casos como el de Chus Fernández, recientemente ascendido con el Calahorra a Segunda B, que para salir del club en el mercado de invierno aceptaron perdonar la deuda de la primera vuelta. «La condición para salir del club en el mercado de invierno era perdonar el dinero, así que a mí no me deben nada», confirmaba ayer el gijonés.

Según ha podido saber este periódico, la mayoría de la plantilla denunciará los impagos, algo que se esperaba en el seno del club. En cualquier caso, el presidente José María Tejero siempre ha manifestado públicamente que «se pagará cuando se pueda», con fecha tope el 30 de junio. De no cumplirse este requerimiento, el Real Avilés no sufriría un descenso administrativo, sino que la Federación no le permitiría tramitar las fichas de la próxima temporada, situación que ya se ha dado alguna vez en las últimas temporadas.

La celeridad del presidente a la hora de abonar el dinero adeudado será importante a la hora de confeccionar la plantilla. De todas formas, el club depende también de lo que haga el Langreo en el 'play off' para conocer la categoría en la que jugará y así comenzar a realizar fichajes. El técnico Abraham Albarrán será presentado mañana, a partir de las 20 horas en el Suárez Puerta.