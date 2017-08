Real Avilés Los jugadores del grupo gestor del Avilés intentan sin éxito tramitar sus fichas Un empleado de la Federación Asturiana explica a los jugadoras del Avilés que no pueden diligenciar las fichas. / ARNALDO Acudieron con un notario a la Federación Asturiana sin poder realizar la diligencia y en IQ se prepara una demanda para recuperar el control del club blanquiazul NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 19 agosto 2017, 02:04

El grupo gestor del Real Avilés ya sabe que mañana domingo el equipo que ha diseñado para el presente curso deportivo no podrá salir a competir en el primer partido del campeonato de Liga ante el Praviano. Los futbolistas que están al lado de IQ Finanzas acudieron en bloque a las oficinas de la Federación Asturiana de Fútbol en Gijón al mediodía de ayer, para solicitar la tramitación de las fichas, diligencia que no se pudo llevar a cabo, como era de esperar. Solo el presidente de la entidad puede firmar las licencias y en la territorial sus empleados explicaron la imposibilidad de atender la petición.

Los gestores, con José Luis Tamargo y Luis Puebla al frente, acudieron al ente, tras entrenarse en Miranda, junto a los jugadores acompañados de un notario, Carlos Cortiñas, para dar fe de la negativa por parte de la territorial, que ya había obviado el trámite anteriormente, tanto cuando fue solicitado por IQ como a nivel individual por parte de los futbolistas. Además de no encontrar respuesta positiva en el ente territorial, tampoco en la Federación Española ha tenido eco positivo la solicitud de Real Avilés Gestión Deportiva.

La presencia de un notario para dar fe obedece a la intención de documentar la no tramitación de las fichas como uno más de los argumentos que se irán desgranando en la demanda que prepara el grupo gestor en la defensa de sus derechos. El abogado valenciano Santiago Nebot, contratado para la ocasión de forma específica por su experiencia en temas futbolísticos, se desplazará el lunes hasta nuestra ciudad para recopilar toda la documentación. Con ella se pedirá la suspensión cautelar de la medida adoptada de forma unilateral por la propiedad del club de apartar de la gestión a IQ Finanzas, a pesar de la demanda interpuesta hace semanas por el club para romper el contrato firmado en diciembre de 2016.

Tejero afirmó tras decidir hacerse cargo de la gestión que una cláusula del mismo, el incumplimiento de los pagos en la escuela de fútbol, le permitía dar el paso que ha impedido al grupo mexicano sacar adelante su proyecto deportivo, al menos de momento ya que «vamos a llegar hasta el final, y si no empezamos a jugar en la primera jornada será más tarde, pero lo vamos a intentar porque lo que está sucediendo clama al cielo».

La intención de pedir una medida cautelar para recuperar la gestión hasta que un juez resuelva se encuentra con el problema de que agosto no es hábil para estos asuntos, por lo que hasta septiembre no habría respuesta. Además de esa demanda para recuperar la gestión del club, no hay que descartar que IQ Finanzas decida ir más allá en su defensa, con la Federación Asturiana de Fútbol y hasta el Ayuntamiento de Avilés, impasible ante lo que está sucediendo, en el punto de mira.