Juanma Castañón será el entrenador del Real Avilés la próxima temporada Juanma Castañón, en el centro, entre Iñaki Tejada y 'Pitu' Abelardo en su etapa en el Sporting. / LVA Natural de Pola de Lena y de 46 años, ha dirigido hasta ahora a equipos de perfil modesto y llega desde el Real Tapia de Primera Regional NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 7 julio 2018, 01:28

El Real Avilés ya tiene entrenador para la próxima temporada tras llegar ayer a un acuerdo con Juan Manuel Castañón (Pola de Lena, 17-1-1972). Aunque el club no ha hecho aún oficial su contratación, LA VOZ puede afirmar que la próxima semana será presentado por el club blanquiazul. Su nombre había circulado entre los posibles candidatos, entre los que se encontraba Chiqui de Paz, con quien no hubo posibilidad porque el gijonés, que dirigió al Avilés en Segunda B con Golplus, no puede entrenar por las mañanas, como al final ha decidido el club para fijar las sesiones semanales del equipo.

Juanma Castañón ha dirigido hasta ahora a equipos modestos de categoría regional como el Beredi, Riosa, Campomanes y la pasada campaña al Real Tapia de Primera Regional sustituyendo al corverano David Trancón, con buen resultado ya que estuvo a punto de disputar el 'play off' de ascenso. La del Avilés es una gran oportunidad para Castañón a la espera de conocer el perfil de equipo que se plantea y también la forma de gestionar la temporada a nivel de pagos por parte del club.

Aunque esta semana se cierra sin que haya noticias sobre la deuda de la pasada campaña que desde el martes mantiene suspendidos los derechos federativos, la contratación ya rubricada del entrenador y la inminente confirmación de los jugadores renovados e incorporaciones que se anuncian a partir del lunes, cabe suponer que el máximo accionista del Avilés, José María Tejero, podría tener el problema económico en vías de solución. El presidente lleva varios días fuera de Asturias y no se ha pronunciado sobre la suspensión federativa por las denuncias de los jugadores en la AFE.

Eso es al menos lo que se puede deducir de las palabras del director deportivo del club avilesino, Alain Menéndez, quien en reiteradas ocasiones se ha referido a la condición de liquidar la temporada pasada antes de dar a conocer el proyecto deportivo de la que se avecina, cuyo perfil se conocerá en breve.

Mientras, los responsables del Real Avilés y del Unión Popular de Langreo han cerrado un acuerdo para la cesión del jugador blanquiazul Sergio Ríos al equipo de Ganzábal para la próxima temporada. La operación se hará oficial la próxima semana una vez que estén firmados todos los documentos ya que José María Tejero se encuentra de viaje fuera de Asturias por motivos profesionales. La cesión sido posible al aceptar el futbolista la condición puesta por su club, ampliar su vínculo un año más al que le resta por cumplir

Tal como adelantó días atrás este periódico, el Langreo puso sus ojos en el joven delantero avilesino de 21 años, aunque más bien volvió a ponerlos porque su entrenador, Hernán Pérez, lleva dos temporadas tras Sergio. El ascenso a Segunda División B no ha sido óbice para que el técnico haya vuelto a insistir en llevarse al atacante, en cuyas condiciones confía hasta el punto de poner su nombre entre los primeros refuerzos para la ilusionante temporada que se anuncia en Ganzábal.

Por Sergio Ríos se interesaban los mejores equipos de Tercera División en Asturias, pero jugar en Segunda B y tener el apoyo del entrenador y del flamante director deportivo azulgrana, Michu, hermano del entrenador, ha sido definitiva, sin olvidar que el Avilés ya había anunciado que de jugar en Tercera lo haría en el equipo blanquiazul.

La salida de un jugador con grandes posibilidades y al que siguen de cerca ojeadores de varios clubes de Primera División, estaba asumida siempre y cuando Sergio Ríos aceptara ampliar su compromiso por un año más, por lo que el próximo 30 de junio de 2019 volverá a la disciplina blanquiazul. Para el futbolista se abre una gran oportunidad y el Avilés se asegura mantener sus derechos federativos y poder negociar una posible operación de futuro si Sergio Ríos explota en el Langreo.