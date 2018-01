«Hablaré con Abraham para conocer sus intenciones» José María Tejero. / MARIETA Tejero ve con buenos ojos el ofrecimiento del exjugador del club y asegura que «mientras que acepte y cumpla el contrato de gestión no habrá problemas» S. MENOR AVILÉS. Viernes, 19 enero 2018, 01:56

José María Tejero, presidente y máximo accionista del Real Avilés , analizaba ayer en este periódico el ofrecimiento del exjugador del club Abraham Albarrán, que ha declarado su interés por gestionar el club de cara a la próxima temporada, después de que el dirigente asegurase públicamente que «en Avilés no hay gente con capacidad ni con amor propio para gestionar el club. Hay mucha lengua y mucho 'pico' pero no va a aparecer nadie, son cobardes».

Abraham dio un paso al frente y Tejero ha recogido el guante, asegurando que «llamaré a Abraham antes del fin de semana para conocer sus intenciones. Es un chico joven, con ilusión, podemos decir que de Avilés aunque sea de Corvera, y si asume las condiciones, el contrato de gestión que ofrecemos nosotros que es de dominio público, estaría encantado».

Por su parte, el todavía jugador del Llanera espera que esa llamada sea una realidad y comenzar a negociar con el máximo accionista, porque «es una verdadera lástima ver cómo está el Avilés». Para Abraham «no es tan difícil» gestionar bien un club de fútbol, «se trata de hacer las cosas con sentido común». Para el avilesino, lo más importante es «recuperar a la afición, algo que se podría conseguir, por ejemplo, poniendo los abonos más baratos».

Desde que anunciase públicamente sus intenciones, Abraham ha recibido múltiples mensajes de apoyo, de tal manera que le han llovido los ofrecimientos para colaborar. «Si todo va para adelante habría que elegir un equipo de trabajo y que cada uno se dedicase a una parcela determinada. Yo, que en junio sacaré el nivel 3 de entrenador, me dedicaría a la deportiva, aunque estaría pendiente de todo».

El futbolista sostiene que el Real Avilés debe ser «un club humilde. Si la gente vuelve al campo y el comercio ayuda, por poco que sea, se conseguiría un presupuesto suficiente como para hacer un buen equipo. La Tercera está muy mal económicamente, los sueldos son bajos en todos los equipos y pagando lo que se pueda, siempre sin gastar más de lo que se ingresa, se podría hacer un muy buen equipo».

El avilesino no oculta que «ya me han escrito varios jugadores que me aseguraron que vendrían al Avilés si yo llevara la gestión». Abraham también miraría por la cantera. No en vano, él salió de la escuela de La Toba. «Habría que tener un buen juvenil y sacar chavales para arriba, porque en Avilés siempre ha habido y hay buenos jugadores», remarca. Dando por hecho que «la compra del club es inviable, Tejero venderá cuando quiera y a quien quiera», Abraham está convencido de que «a través de la gestión se puede recuperar el club, como hizo en su día Golplus». Sin embargo, su ejemplo es el Marino de Luanco. «Es el club más grande de Tercera y vas allí y son los más humildes, los más campechanos».