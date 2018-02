«Espero que el Real Avilés se mantenga y le deseo lo mejor a partir del domingo» El técnico José Luis Rodríguez, con Zucu, Busta, José Ángel, Jairo Casal, Boris, José Luis, Marcos, Sergio, Matías y Naya, todos ellos ex del Real Avilés hoy en día en el Colunga. / AURELIO FLÓREZ José Luis Rodríguez, exdirector general blanquiazul y actual entrenador del Colunga, lamenta la situación actual del club avilesino SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 9 febrero 2018, 03:29

El actual entrenador del Colunga, José Luis Rodríguez, fue como director general blanquiazul uno de los artífices del último lleno del Suárez Puerta, registrado en 2012 en el 'play off' de ascenso a Segunda B frente al Coria. Cinco años después, el domingo verá el partido en una grada -está sancionado- a la que en los últimos partidos están acudiendo menos de doscientos espectadores.

«Sigo al equipo por la prensa y es una lástima la situación que está viviendo. Lo que pasó a principios de temporada con dos plantillas... Percibo una gran desilusión y bueno, veo que la gente, vosotros lo sabréis mejor que yo, no está muy contenta con el propietario», lamenta el gijonés. José Luis le desea «lo mejor» a su exequipo, pues «un descenso sería muy malo para el club. Espero que consigan la permanencia y les deseo lo mejor, pero a partir del domingo, que nosotros estamos en una zona peligrosa y lógicamente espero que acabemos la temporada por encima de ellos».

'Su' Colunga no está cumpliendo las expectativas generadas en verano con el fichaje de, entre otros, los exblanquiazules Matías y Dudi. «Para mí tenemos una muy buena plantilla y me gustaría que estuviésemos mejor clasificados, pero está claro que los siete primeros equipos de la clasificación son los siete presupuestos más altos, a excepción del Avilés que no sé qué presupuesto tiene. A nosotros se nos juntaron varios factores y cuando merecemos empatar perdemos y cuando merecemos ganar empatamos. Hemos tenido lesiones y ojalá podamos revertir esta falta de suerte que estamos teniendo. Aunque yo siempre digo que la suerte hay que buscarla».

Para poner fin a una racha de ocho partidos sin conocer la victoria, el Colunga espera asaltar el domingo el Suárez Puerta, pese a que «según le he leído a Xiel está bastante contento con la plantilla que han hecho ahora en el mercado de invierno y seguro que será un equipo competitivo a pesar de la situación que vive». José Luis tiene la baja segura de Dudi, con quien «no estamos tenido mucha suerte porque se rompió una vez esta temporada y se ha vuelto a romper en el mismo sitio, lo que le tendrá seis semanas de baja». Será duda hasta última hora otro avilesino, un Boris que ayer se pudo entrenar con el resto de sus compañeros.

La nómina de exjugadores del Real Avilés en el Colunga es amplísima, y la mayoría de ellos formó parte del club con Golplus al frente de la gestión, de ahí que José Luis los recuperara para su proyecto colungués. Zucu, Busta, José Ángel, Jairo Casal, Boris, José Luis, Marcos, Sergio, Matías, Naya y Dudi saben lo que es vestir la camiseta blanquiazul, unos con el primer equipo, otros con el filial, unos con más éxito y otros con menos, pero todos ellos afrontarán seguro el partido del domingo con un plus de motivación.

Mientras tanto, Xiel prepara a los suyos en La Toba sin novedades, más allá de que el tránsfer de Gastón Cesani podría llegar a tiempo. El futbolista espera que esté listo hoy después de acelerar los trámites.